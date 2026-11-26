День будет преимущественно облачным, в Курземе - более солнечным. Местами пройдет небольшой дождь и снег. Будет дуть слабый северный ветер. Максимальная температура воздуха составит 0..+5 градусов. Вечером в Видземе и Латгале ожидается мороз до - 6 градусов.