Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:03
В четверг ожидаются заморозки - синоптики предупреждают о понижении температуры
Вечером в четверг в Латвии начиная с северо-востока небо прояснится, и в то же время усилится мороз, прогнозируют синоптики.
День будет преимущественно облачным, в Курземе - более солнечным. Местами пройдет небольшой дождь и снег. Будет дуть слабый северный ветер. Максимальная температура воздуха составит 0..+5 градусов. Вечером в Видземе и Латгале ожидается мороз до - 6 градусов.
В Риге временами возможны небольшие осадки, будет дуть слабый до умеренного северный ветер, который сменится на северо-восточный. Максимальная температура воздуха составит +2..+4 градуса, вечером столбик термометра опустится ниже нуля.