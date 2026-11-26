Вдохновленный фестивалем света Staro Rīga и приближающимися зимними праздниками, житель Юглы Рейнис уже третий год украшает свою территорию гирляндами. Благодаря специальным датчикам они автоматически загораются с наступлением темноты и гаснут с первыми лучами солнца. До сих пор прохожие реагировали на украшения исключительно положительно, однако в этом сезоне хозяин дома столкнулся с недовольным мужчиной.