В Риге объявился свой Гринч - мужчина портит праздничные украшения
В Риге на улице Велдрес неизвестный хулиган повредил светящиеся гирлянды, которыми владелец частного дома украсил свою территорию. Несколько недель праздничные огни радовали как самого хозяина, так и прохожих. До этого никто не жаловался ни на яркость освещения, ни на какие-либо другие неудобства, поэтому мотивы незнакомца остаются для пострадавшего загадкой.
Вдохновленный фестивалем света Staro Rīga и приближающимися зимними праздниками, житель Юглы Рейнис уже третий год украшает свою территорию гирляндами. Благодаря специальным датчикам они автоматически загораются с наступлением темноты и гаснут с первыми лучами солнца. До сих пор прохожие реагировали на украшения исключительно положительно, однако в этом сезоне хозяин дома столкнулся с недовольным мужчиной.
"Однажды вечером смотрю - гирлянды не загорелись. Думаю, в чем дело? Посмотрел записи с камер видеонаблюдения, а там какой-то парень в кепке утром идет и дергает мои гирлянды", - рассказывает Рейнис, который хотел порадовать жителей района.
Противник праздников, которого пострадавший прозвал "Гринчем c Юглы", спокойно шел посреди дороги в направлении Межциемса, когда его внимание привлекло что-то на заборе. Возможно, крепление гирлянды. Мужчина подошел, осмотрел ее, потрогал, подергал и, казалось бы, удовлетворенный, отправился дальше. Однако на этом он не остановился.
"Он оборвал провода. Думаю, просто ухватился за них и рванул. Особого мастерства здесь не нужно, видно, что провода именно разорваны", - продолжает Рейнис.
Несмотря на то что случившееся его расстроило, мужчина взял инструменты и быстро починил гирлянду. Кроме того, он сократил время работы праздничного освещения.
"Немного грустно. Я тоже подумал, может, кому-то светит в окна. Может, слишком ярко. Но потом подумал, что уличное освещение в десять раз ярче. Не должно это никому мешать", - говорит Рейнис.
Пострадавший просит откликнуться тех, кто узнал мужчину на записи с камеры видеонаблюдения. Он хотел бы выяснить, почему незнакомец решил испортить чужое имущество. Всех, кто располагает какой-либо информацией о хулигане, просят связаться с Рейнисом по телефону 29816380.