Женщина на BMW протаранила жилой дом в Бауске, но отвечать за ущерб ей не придется
Рано утром 25 ноября в Бауске женщина за рулем BMW врезалась в стену жилого дома. В результате удара была выбита входная дверь квартиры и повреждена стена, а сама автомобилистка с легкими травмами попала под наблюдение медиков. Однако отвечать за причиненный ущерб водитель BMW не придется.
Вместо будильника - визг шин и удар о стену. Местный житель Риналд услышал, как около восьми утра на улице Ригас произошла авария, и снял ее последствия на видео. Входная дверь дома оказалась практически выбита, фасад поврежден, а автомобиль остался стоять на тротуаре поперек проезжей части, сообщает "Degpunktā".
По словам местного жителя, женщине потребовалась медицинская помощь. Позже на место происшествия вместе с полицией прибыл некий мужчина, который забрал номерные знаки автомобиля и ушел. Риналд отмечает, что поворот на этом участке дороги опасный, а видимость плохая.
Как выяснилось, женщина врезалась в дверь дома вовсе не потому, что решила испытать свои навыки вождения в условиях первой зимней скользкости, а по вине другого участника дорожного движения. Автомобилистка ехала по улице Ригас, когда водитель Volkswagen, выезжавший со второстепенной улицы Салату, не убедился в безопасности маневра.
Автомобиль, водитель которого, по заключению полиции, виновен в аварии, также попал на видео Риналда. Volkswagen стоял неподалеку с включенной аварийной сигнализацией. Алкоголь не сыграл никакой роли в происшествии - причиной аварии стала невнимательность водителя. Местные жители отмечают, что, к счастью, удар BMW пришелся на деревянные и металлические конструкции, а не на случайного прохожего на тротуаре.
Как выяснилось, в поврежденном жилье никто постоянно не проживает. По словам местных жителей, хозяйка сейчас находится за границей. В ближайшее время полиция свяжется с собственницей и сообщит ей о случившемся. Остается надеяться, что после выяснения всех обстоятельств происшествия женщине не придется оплачивать ремонт из собственного кармана.