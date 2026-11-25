Как выяснилось, в поврежденном жилье никто постоянно не проживает. По словам местных жителей, хозяйка сейчас находится за границей. В ближайшее время полиция свяжется с собственницей и сообщит ей о случившемся. Остается надеяться, что после выяснения всех обстоятельств происшествия женщине не придется оплачивать ремонт из собственного кармана.