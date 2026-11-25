Премьер Эстонии резко ответил на упрек Кулбергcа по поводу "ошибочного" решения закрыть границу с Россией
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал отреагировал на заявление премьер-министра Латвии Андриса Кулбергcа, который назвал ошибочным решение Эстонии закрыть границу с Россией.
В интервью телеканалу TV3 премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс раскритиковал действия Эстонии, заявив, что в предвыборный период она приняла поспешное решение о закрытии границы. По его мнению, подобные вопросы следовало заранее согласовать и обсудить со всеми странами Балтии, поскольку перенаправление транспортных и товарных потоков затрагивает также Латвию и Литву.
Михал заявил, что вместо призывов Латвии следовало бы предпринять конкретные шаги для прекращения транзита российского и белорусского зерна. В то же время он выразил надежду, что Латвия все же примет решение о закрытии границы, сообщает delfi.ee.
"С точки зрения безопасности это было очень разумное решение", - заявил премьер-министр Михал о закрытии пунктов пересечения границы.
"Если посмотреть на шаги, которые мы предпринимали на протяжении нескольких лет, то в 2024 и 2025 годах мы реализовали различные меры, чтобы уменьшить присутствие России в нашей стране. Это включало как сокращение числа дипломатов, так и другие действия. Мы постепенно продвигались вперед и в вопросе границы. Как я уже говорил, достаточно уверенно и, возможно, даже немного медленно".
"Сначала мы сократили часы работы пограничных пунктов, затем ввели полный таможенный контроль и так далее. Поэтому такое решение было вполне предсказуемым, - отметил Михал. - Что касается Латвии, например, когда мы ввели полный таможенный контроль, мы проинформировали латвийскую сторону о своих планах и призвали поступить так же. Там ответили, что сохранят контроль, основанный на оценке рисков, и считают его достаточным. Именно это представители Латвии говорили нам в 2024 и 2025 годах".
"Я бы добавил еще кое-что. Сами латыши призывали остановить транзит российского и белорусского зерна. Но мы, эстонцы, люди простые: приняли решение в правительстве и сказали - хорошо. А латыши заявили, что у них это не получается и они обратятся к Европе", - сказал премьер-министр.
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"Поэтому я бы посоветовал больше действовать и меньше выступать с подобными призывами. Мы справимся. Эстония это уже сделала".
"Я уже разговаривал с премьер-министром Латвии, но сейчас отсюда направляюсь прямо в аэропорт, и мы обсудим этот вопрос в Брюсселе, - рассказал Михал. - Я рекомендую Латвии также закрыть свою границу и надеюсь, что она предпримет соответствующие шаги. Знаю, что сейчас в Латвии анализируют ситуацию".
Отвечая на вопрос, прав ли Кулбергс, связывая решение Эстонии закрыть границу с предстоящими парламентскими выборами, Михал отметил, что Эстония действовала скорее медленно. Он также добавил, что на данный момент установлена ответственность России за 12 нападений, направленных против Эстонии.
"Поэтому необходимо действовать. То же самое касается российского зерна. Призываю и соседние страны предпринять соответствующие шаги", - заявил Михал.
Ранее сообщалось о словах Михала, который допустил, что следующим шагом может стать закрытие железнодорожного пункта пересечения границы в Нарве. Сейчас это единственный железнодорожный пограничный пункт на границе Эстонии и России. Пункт в Койдула был закрыт в июле после того, как Россия закрыла расположенный на своей стороне пункт "Печоры-Псковские".
20 ноября правительство Эстонии приняло решение закрыть все автомобильные пункты пересечения границы между Эстонией и Россией. Пункты в Нарве, Лухамаа, Койдула и Саатсе будут закрыты для пешеходов и транспортных средств с 7:00 1 декабря. Железнодорожные грузовые перевозки продолжатся. В правительстве заявили, что решение принято в ответ на диверсионные атаки российских спецслужб против предприятий оборонной промышленности Эстонии.
Ранее сообщалось, что в ночь на 14 ноября была предпринята попытка атаковать здание производителя беспилотников Threod Systems в Виймси - злоумышленники намеревались устроить взрыв и поджечь здание. В результате инцидента никто не пострадал, производственные мощности и возможности компании по поставкам продукции не пострадали. В связи с этим делом сотрудники Департамента полиции безопасности Эстонии (KaPo) и Департамента полиции и погранохраны задержали восемь граждан Латвии.
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В ночь на 15 августа в таллинском районе Ласнамяэ загорелось здание, которое использует предприятие оборонной промышленности Milrem Robotics. В середине сентября Латвия передала Эстонии трех своих граждан, подозреваемых в поджоге. Эстонский суд постановил заключить их под стражу.
В сентябре KaPo сообщила, что нападение на Milrem Robotics, выпускающую беспилотные гусеничные наземные машины THeMIS, которые поставляются Украине, было диверсией, заказанной российскими спецслужбами.