"Если посмотреть на шаги, которые мы предпринимали на протяжении нескольких лет, то в 2024 и 2025 годах мы реализовали различные меры, чтобы уменьшить присутствие России в нашей стране. Это включало как сокращение числа дипломатов, так и другие действия. Мы постепенно продвигались вперед и в вопросе границы. Как я уже говорил, достаточно уверенно и, возможно, даже немного медленно".