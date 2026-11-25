В Европе началась эпидемия гриппа, в Латвии выросла заболеваемость Covid-19 и пневмонией
По данным мониторинга гриппа и других острых респираторных инфекций Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), на прошлой, 47-й неделе, активность гриппа в Латвии по-прежнему оставалась низкой как в первичной медицинской помощи, так и среди госпитализированных пациентов. В то же время распространение Covid-19 увеличилось. Эпидемический порог заболеваемости гриппом пока не достигнут.
Пациенты с симптомами острых респираторных инфекций составляли 17% от общего числа обратившихся в 48 семейных врачебных практик, участвующих в мониторинге. Это столько же, сколько и на предыдущей неделе. За прошедшую неделю грипп клинически диагностировали у 10 пациентов. Заболеваемость снизилась с 29,5 до 13,4 случая на 100 000 жителей.
Заболеваемость другими острыми респираторными инфекциями сохранилась примерно на уровне предыдущей недели - зарегистрировано 1056 случаев на 100 000 жителей (неделей ранее - 1061,1). В то же время заболеваемость пневмонией выросла на 29,3% - с 16,7 до 21,6 случая на 100 000 жителей.
Данные лабораторного мониторинга свидетельствуют, что в Национальной референс-лаборатории микробиологии на 47-й неделе вирус гриппа подтвердился в 2,8% исследованных образцов (на предыдущей неделе - в 2,3%). Из семи подтвержденных случаев гриппа шесть относились к типу А и один - к типу В. Респираторно-синцитиальный вирус (RSV) обнаружили в одном исследованном образце (0,4%).
Доля лабораторно подтвержденных положительных образцов SARS-CoV-2 удвоилась и достигла 6,4% по сравнению с 3,1% на предыдущей неделе. Данные мониторинга сточных вод также свидетельствуют о росте концентрации РНК вируса.
В 10 больницах, участвующих в мониторинге, доля госпитализированных пациентов с тяжелой острой респираторной инфекцией cоставила 2,7% от общего числа пациентов (на предыдущей неделе - 3,0%). Среди обследованных пациентов у восьми (3,0%) подтвердили инфекцию SARS-CoV-2, у семи (2,6%) - грипп типа А, еще у одного (1,7%) - инфекцию RSV.
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За прошедшую неделю новых сообщений о смерти пациентов с гриппом не поступало. С начала сезона сообщалось об одном случае смерти пациента с гриппом типа А и двух случаях смерти пациентов с Covid-19.
Международные данные свидетельствуют о том, что в Европейском регионе ВОЗ уже началась эпидемия сезонного гриппа. На 46-й неделе доля положительных результатов тестов на грипп в учреждениях первичной медицинской помощи, участвующих в мониторинге, оставалась на уровне 11%. Этот показатель превышает порог в 10% уже более двух недель подряд.
SPKC напоминает, что все предусмотренные на этот сезон вакцины против гриппа уже доставлены в Латвию и переданы медицинским учреждениям. Жителям рекомендуют заранее связаться со своим семейным врачом или кабинетом вакцинации, чтобы узнать о возможностях прививки и записаться на нее. Семейным врачам, в свою очередь, при необходимости предлагают связаться с поставщиками вакцин, чтобы уточнить порядок их получения.
Ноябрь по-прежнему подходит для вакцинации против гриппа. Она поможет защититься от тяжелого течения болезни и осложнений до конца сезона активного распространения вируса. Особенно важно привиться людям с повышенным риском тяжелого течения заболевания.
Согласно данным Единой информационной системы статистики здравоохранения, к 24 ноября в Латвии за счет государства вакцину против сезонного гриппа получили 100 222 человека (на конец 47-й недели - 93 328). Против Covid-19 привились 6120 человек (на конец 47-й недели - 5847).
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Для бесплатной вакцинации против гриппа в этом сезоне доступны несколько препаратов. В их числе назальная вакцина Fluenz, предназначенная для детей от 2 до 17 лет включительно, относящихся к определенным группам риска по состоянию здоровья. Вакцина Efluelda предназначена для жителей старше 60 лет, а также людей со средней или тяжелой иммуносупрессией. Вакцина Vaxigrip предусмотрена для других групп населения, имеющих право на бесплатную прививку, в том числе для взрослых и детей с хроническими заболеваниями.
Медицинским учреждениям также поставлены адаптированные вакцины Comirnaty XFG для прививок против Covid-19. Вакцинация против Covid-19 бесплатна для всех жителей. Прививки от гриппа и Covid-19 можно сделать одновременно, во время одного визита к врачу.
Актуальные данные о распространении гриппа, Covid-19 и других острых респираторных инфекций можно отслеживать на интерактивной информационной панели на сайте SPKC.