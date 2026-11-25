Для бесплатной вакцинации против гриппа в этом сезоне доступны несколько препаратов. В их числе назальная вакцина Fluenz, предназначенная для детей от 2 до 17 лет включительно, относящихся к определенным группам риска по состоянию здоровья. Вакцина Efluelda предназначена для жителей старше 60 лет, а также людей со средней или тяжелой иммуносупрессией. Вакцина Vaxigrip предусмотрена для других групп населения, имеющих право на бесплатную прививку, в том числе для взрослых и детей с хроническими заболеваниями.