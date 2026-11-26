Это не тот музей, из которого выходишь с легким настроением. Экспозиция одновременно увлекает и оставляет тяжелое впечатление. Здесь даже обычные предметы приобретают особый смысл, если помнить, что за каждым из них стоят реальные человеческие судьбы. А некоторые экспонаты заставляют остановиться и задуматься о том, насколько иначе еще сравнительно недавно общество относилось к людям с психическими расстройствами.