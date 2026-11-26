Выставка в Национальном центре психического здоровья (2026)
На территории Национального центра психического здоровья на улице Твайка в Риге работает музей, экспозиция которого рассказывает о более чем 200-летней ...
ФОТО, ВИДЕО: здесь лечат уже 200 лет - чем удивляет и пугает музей психиатрии в Риге
На территории Национального центра психического здоровья на улице Твайка в Риге работает музей, экспозиция которого рассказывает о более чем 200-летней истории психиатрии в Латвии. Здесь соседствуют старинные медицинские инструменты, архивные фотографии, предметы больничного быта и свидетельства методов лечения, которые сегодня кажутся пугающими. Otkrito побывал в музее и посмотрел, что скрывается за его дверями.
Это не тот музей, из которого выходишь с легким настроением. Экспозиция одновременно увлекает и оставляет тяжелое впечатление. Здесь даже обычные предметы приобретают особый смысл, если помнить, что за каждым из них стоят реальные человеческие судьбы. А некоторые экспонаты заставляют остановиться и задуматься о том, насколько иначе еще сравнительно недавно общество относилось к людям с психическими расстройствами.
Национальный центр психического здоровья, который многие рижане по привычке называют больницей на улице Твайка, - старейшее психиатрическое лечебное учреждение в странах Балтии.
Музей психиатрии:
История этого места уходит корнями еще во времена Петра I. Когда-то на этой территории планировалось создать императорскую резиденцию с садом и фонтанами, однако этим планам не суждено было осуществиться.
21 сентября 1824 года здесь открылось лечебное учреждение, получившее название "Александровские высоты". Первым его руководителем стал врач Отто Вильгельм фон Гун. Изначально здесь находились не только люди с психическими расстройствами, но и пациенты с другими заболеваниями, а также люди, нуждавшиеся в социальной помощи. За два столетия учреждение пережило войны, смену власти и многочисленные преобразования.
Сам музей был открыт 14 ноября 2014 года в честь 190-летия лечебного учреждения. Экспозиция разместилась в одном из его исторических зданий.
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Методы лечения, которые сегодня вызывают ужас
В музее представлены архивные фотографии, медицинские инструменты, документы и старинные аптечные принадлежности. Но, пожалуй, самое сильное впечатление производит раздел, посвященный методам лечения психических расстройств в прошлом.
Среди них - инсулиновая шоковая терапия, лечение искусственно вызванной лихорадкой и судорожная терапия. На исторических фотографиях запечатлены медицинские процедуры, которые сегодня трудно воспринимать без внутреннего напряжения. За сухими названиями методов стоят пациенты, которым приходилось через все это проходить.
Когда-то подобные способы лечения считались частью медицинского прогресса. Врачи располагали гораздо меньшими возможностями, чем сегодня, а представления о психических заболеваниях и способах помощи людям существенно отличались от современных. Со временем многие из этих методов уходят в прошлое - в том числе из-за опасности для пациентов и появления более эффективных подходов.
В стеклянных витринах выставлены старинные аптечные банки с латинскими надписями, ампулы, фарфоровые ступки для приготовления лекарств и другие медицинские принадлежности. Сейчас это музейные экспонаты, но когда-то все эти вещи составляли привычную рабочую среду больницы.
Миски вместо тарелок и никаких вилок
Отдельная часть экспозиции посвящена повседневной жизни пациентов. И здесь внимание привлекают не медицинские приборы, а самые обычные предметы быта. Например, металлическая посуда, которой пользовались пациенты психиатрической больницы. Вместо привычных тарелок - миски, по форме напоминающие кормушки для животных. Выбор такой посуды объясняется соображениями безопасности: металлическую миску нельзя разбить на острые осколки, которыми человек мог бы причинить себе вред. По той же причине пациентам не выдавали вилки.
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Такие детали, на первый взгляд незначительные, позволяют лучше представить условия, в которых жили люди, проходившие лечение. За строгими правилами и ограничениями просматривается совсем другая сторона больничной жизни - та, о которой редко задумываются, когда говорят об истории психиатрии.
Комната, в которой трудно задержаться
Одна из самых тяжелых частей экспозиции посвящена анорексии. Здесь представлены стилизованные фотографии девушек с крайне низким весом - настолько истощенных, что изображения производят сильное впечатление даже на тех, кто знаком с проблемой по медицинским публикациям.
Это не просто иллюстрация к рассказу о расстройствах пищевого поведения. Фотографии наглядно показывают, к каким последствиям может привести заболевание, которое окружающие порой ошибочно воспринимают как обычное стремление похудеть.
Смотреть на эти изображения непросто. Сочетание фотографий и атмосферы помещения создает эмоционально тяжелое впечатление. Здесь особенно остро понимаешь, насколько опасными могут быть расстройства пищевого поведения и как далеко они способны зайти.
Рисунки пациентов - другая сторона экспозиции
Не все залы музея производят столь тяжелое впечатление. Среди медицинских документов и свидетельств прежних методов лечения есть и художественные работы, созданные самими пациентами психиатрической больницы.
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В экспозиции представлены рисунки и картины людей, которые в разные годы проходили здесь лечение. На фоне медицинских инструментов и архивных фотографий эти работы воспринимаются особенно интересно: перед посетителем уже не просто история лечебного учреждения, а отдельные человеческие истории.
Разглядывая рисунки, невольно пытаешься представить, что чувствовали их авторы, о чем думали и что хотели выразить. Разумеется, по одной картине невозможно судить о внутреннем мире человека или его диагнозе. Но эта часть экспозиции возвращает посетителю ощущение того, что за медицинскими терминами и больничной статистикой всегда стоят люди.