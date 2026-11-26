Не все семьи хотят или могут возвращаться к работе сразу после того, как ребенку исполнится полтора года. Иногда родители предпочитают воспитывать ребенка дома до трех лет или еще дольше. На такое решение могут влиять семейные ценности, доступность детского сада, состояние здоровья ребенка и другие обстоятельства. Однако с точки зрения будущей пенсии длительный перерыв в трудовой деятельности может иметь свою цену. "Государство идет навстречу и обеспечивает страхование в течение этих полутора лет, пока ребенок маленький. Это время засчитывается человеку в страховой стаж и формирует пенсионный капитал. Но после полутора лет семья уже сама решает, продолжит ли кто-то из родителей оставаться дома и не работать", - объясняет Трушинска.