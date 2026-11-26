Декрет может уменьшить будущую пенсию: в Минблагосостояния объяснили, какую ошибку совершают родители
Решение о том, кто будет получать родительское пособие и сколько лет останется дома с ребенком, может повлиять на пенсию обоих родителей. В некоторых случаях один из них рискует потерять пенсионные накопления за несколько лет.
Рождение ребенка меняет не только повседневную жизнь и финансовое положение семьи, но и может повлиять на будущую пенсию родителей. Хотя государство в течение определенного времени делает социальные страховые взносы за родителя, который ухаживает за малышом, не все знают, что имеет значение то, кто именно получает пособия. Кроме того, если мама или папа решают оставаться дома дольше полутора лет, это может сказаться на размере пенсии. Как годы воспитания детей влияют на финансовую обеспеченность в старости и на что семьям следует обратить внимание, рассказала старший эксперт Департамента социального страхования Министерства благосостояния Дaцe Трушинска.
Время ухода за ребенком включается в пенсионный стаж
Уходя в отпуск по уходу за ребенком, многие родители в первую очередь думают о ежемесячных доходах и пособиях. Однако не менее важно понимать, что в этот период происходит с социальными страховыми взносами, от которых впоследствии будет зависеть пенсия по возрасту.
Дaцe Трушинска объясняет, что в основе пенсионной системы Латвии лежат социальные страховые взносы, которые человек делает на протяжении трудовой жизни. Чем больше накопленный пенсионный капитал, тем выше может быть и будущая пенсия. Однако существуют периоды, когда человек не работает, но государство обеспечивает его социальное страхование. "Пенсия по возрасту в первую очередь связана с трудовой деятельностью. Человек работает, платит социальные взносы и накапливает свой пенсионный капитал. Но есть отдельные приравненные к работе периоды, которые государство также засчитывает в страховой стаж. Один из них - период ухода за ребенком", - объясняет Дaцe Трушинска.
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Она указывает, что в период, когда родитель не работает и ухаживает за ребенком до достижения им полутора лет, государство при определенных условиях делает социальные страховые взносы в его пенсионный капитал. Это означает, что время ухода за ребенком автоматически не теряется для накопления страхового стажа.
Эксперт объясняет, что пенсионный капитал родителя, получающего соответствующие пособия, формируется за счет обязательных государственных социальных страховых взносов. На пенсионный капитал направляется 20% от общей суммы родительского пособия и пособия по уходу за ребенком. Таким образом государство стремится обеспечить, чтобы рождение ребенка и забота о нем не приводили к перерыву в страховом стаже человека.
Если пособие получает отец, а дома с ребенком остается мать
Одна из важнейших деталей, о которой семьи не всегда задумываются, - выбор получателя пособия. Может сложиться ситуация, когда семья решает, что пособия будет оформлять отец, который продолжает работать, а мать остается дома и ежедневно заботится о малыше. С точки зрения общего семейного бюджета такое решение на данный момент может показаться выгодным. Однако оно способно негативно сказаться на социальном страховании матери.
Эксперт объясняет, что государственные социальные страховые взносы в период ухода за ребенком связаны с получателем пособия, а не только с тем, кто фактически ухаживает за малышом.
"В этом случае мать оказывается в проигрыше, поскольку за отца, который продолжает работать, работодатель и так делает обязательные государственные социальные страховые взносы как за работающего человека. А за мать эти взносы не производятся, поскольку пособие оформил отец", - объясняет Дaцe Трушинска.
Это означает, что мать, которая не работает и не получает соответствующие пособия, может остаться без социального страхования за этот период. "Эти социальные взносы производятся за человека, которому назначено родительское пособие и пособие по уходу за ребенком", - подчеркивает Дaцe Трушинска.
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Поэтому, выбирая получателя пособия, семье следует оценивать не только то, сколько денег она получит в ближайшие месяцы, но и долгосрочные социальные гарантии каждого из родителей. Особенно важно это в тех случаях, когда один из родителей планирует длительное время не работать.
Если родитель остается дома с ребенком на три или пять лет
Не все семьи хотят или могут возвращаться к работе сразу после того, как ребенку исполнится полтора года. Иногда родители предпочитают воспитывать ребенка дома до трех лет или еще дольше. На такое решение могут влиять семейные ценности, доступность детского сада, состояние здоровья ребенка и другие обстоятельства. Однако с точки зрения будущей пенсии длительный перерыв в трудовой деятельности может иметь свою цену. "Государство идет навстречу и обеспечивает страхование в течение этих полутора лет, пока ребенок маленький. Это время засчитывается человеку в страховой стаж и формирует пенсионный капитал. Но после полутора лет семья уже сама решает, продолжит ли кто-то из родителей оставаться дома и не работать", - объясняет Трушинска.
Если после этого периода человек не возвращается к работе и за него не производятся социальные страховые взносы, пенсионный капитал за это время не увеличивается. Впрочем, эксперт призывает не преувеличивать влияние полутора лет на всю трудовую жизнь.
"Если мы работаем 35 или 40 лет, то эти полтора года относительно мало влияют на пенсию. Но если мама решает оставаться дома с ребенком пять или семь лет, это уже влияет", - отмечает она.
Таким образом, наиболее серьезные последствия могут возникнуть не из-за одного периода ухода за ребенком, а в том случае, если перерывы в трудовой деятельности повторяются или продолжаются несколько лет.
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Поможет ли неполный рабочий день сохранить пенсионные накопления
Одним из возможных решений для родителей, которые хотят проводить больше времени с детьми, может стать неполная занятость или удаленная работа. Однако и здесь важнее не количество отработанных часов.
Дaцe Трушинска подчеркивает, что на размер пенсии прежде всего влияют доходы, с которых уплачены обязательные государственные социальные страховые взносы. "Человек, который работает на полставки, может зарабатывать больше, чем тот, кто работает полный день. Пенсия зависит от произведенных обязательных государственных социальных страховых взносов", - объясняет эксперт.
Например, если один человек работает неполный день, но получает сравнительно высокую зарплату, его пенсионный капитал может расти быстрее, чем у человека, который работает полный день за минимальную зарплату. "Все зависит от того, какая у человека зарплата и с какой суммы были уплачены социальные взносы", - отмечает Трушинска.
Это означает, что даже небольшая занятость может иметь значение для формирования будущей пенсии, если с полученных доходов уплачиваются социальные взносы.
В то же время эксперт напоминает, что значение имеет и трудовой стаж. Он необходим для получения права на пенсию по возрасту и может влиять на ее индексацию. Однако конкретный размер пенсии в значительной степени определяется накопленным пенсионным капиталом.
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Можно самостоятельно делать взносы на будущую пенсию
Если семья решила, что один из родителей останется дома на несколько лет и не будет работать, существует возможность самостоятельно позаботиться о социальном страховании. Дaцe Трушинска указывает, что человек может добровольно присоединиться к государственному пенсионному страхованию и делать социальные взносы.
"Если семья решает, что мать будет воспитывать детей и не работать, но у семьи достаточно средств, можно добровольно делать взносы на пенсионное страхование жены", - объясняет Трушинска.
В таком случае семья сама финансирует взносы, чтобы у неработающего родителя продолжал формироваться пенсионный капитал. Эксперт указывает, что взносы необходимо делать как минимум с установленной минимальной базы для их расчета.
Это может стать решением для семей, которые сознательно выбирают более длительный уход за детьми дома, но не хотят, чтобы эти годы полностью выпали из страхового стажа.
Возможность дополнить пенсионный стаж за воспитание детей в 1991-1995 годах
Особенно важные изменения ожидают людей, которые воспитывали детей в начале 1990-х годов и у которых эти периоды не были включены в страховой стаж.
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15 октября 2026 года Сейм принял поправки к закону "О государственном социальном страховании". Они предусматривают возможность для определенных групп лиц добровольно сделать социальные страховые взносы за периоды с 1 января 1991 года по 31 декабря 1995 года. Эта возможность будет распространяться и на матерей, которые в соответствующий период воспитывали в Латвии ребенка в возрасте до восьми лет, но у которых это время не было включено в социальный страховой стаж.
Чтобы соответствующий период был засчитан в стаж, за каждый месяц нужно будет сделать добровольный взнос в размере 1% от минимальной месячной заработной платы, установленной в соответствующем году. То есть расчет будет производиться исходя из минимальной зарплаты, которая будет установлена в стране на момент уплаты этих взносов. Делать такие взносы можно будет начиная с 1 октября 2027 года.
Важно, чтобы соответствующий период был подтвержден в установленном законом порядке и не совпадал с другим периодом социального страхования.
Дaцe Трушинска призывает женщин, которые воспитывали детей в это время, проверить свой страховой стаж. Особенно актуально это для тех, кто приближается к пенсионному возрасту или уже достиг его. Дополнительный стаж может повлиять не только на право получения пенсии, но и на ее расчет и индексацию.
Как проверить, включен ли период ухода за ребенком в страховой стаж
Чтобы выяснить, включен ли период ухода за ребенком в страховой стаж, не нужно ждать достижения пенсионного возраста. Эксперт рекомендует воспользоваться порталом Latvija.gov.lv, где доступны электронные услуги Государственного агентства социального страхования (VSAA). Там можно получить информацию о своем страховом стаже и проверить, какие периоды в него включены.
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"На портале можно увидеть, какие периоды включены в страховой стаж - как до 1996 года, так и после", - объясняет Трушинска.
Особенно важно сделать это людям, в трудовой жизни которых были длительные перерывы, несколько периодов ухода за детьми или годы, когда социальные страховые взносы не уплачивались.
Если возникают вопросы, можно обратиться в VSAA и попросить проверить конкретные периоды.
О будущей пенсии стоит думать, пока дети еще маленькие
Отпуск по уходу за ребенком - это время, когда внимание семьи естественным образом сосредоточено на малыше. Однако решения о том, кто будет получать пособия, как долго родитель останется дома и будут ли в этот период производиться социальные взносы, могут повлиять на финансовую обеспеченность спустя несколько десятилетий.
Дaцe Трушинска подчеркивает, что размер пенсии в первую очередь определяется пенсионным капиталом, накопленным человеком за время трудовой деятельности. Поэтому, планируя длительный перерыв в работе, стоит оценить возможности трудиться неполный день, делать добровольные взносы или иным способом позаботиться о социальном страховании.
Период ухода за ребенком, за который государство обеспечивает страхование, помогает защитить родителей от полного перерыва в пенсионных накоплениях. Однако он не всегда компенсирует несколько лет без трудовых доходов.
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И самое главное - семейные финансовые решения следует оценивать не только с точки зрения того, сколько денег можно получить сегодня, но и того, как они повлияют на обеспеченность обоих родителей в старости.