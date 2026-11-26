"Купите пилочку и ножницы": клиентка возмутилась графиком маникюрш и получила неожиданный ответ
Жительница Латвии пожаловалась, что мастера маникюра отказываются работать по вечерам и выходным, хотя большинству клиенток сложно попасть к ним в рабочее время. Но в соцсетях ее претензии встретили далеко не всеобщим пониманием.
Найти своего единственного мастера маникюра для многих женщин действительно очень важно. И это вполне объяснимо: красивые и ухоженные ногти помогают женщине чувствовать себя лучше, женственнее и увереннее. Может показаться, что мастеров маникюра в Латвии предостаточно, однако найти своего специалиста не так уж просто. Одни выполняют работу некачественно, другие, если результат хороший, устанавливают неподъемные цены. Есть и еще одна проблема: мастера маникюра предпочитают не работать по вечерам и выходным, тогда как далеко не у всех есть возможность посетить процедуру в рабочее время.
На эту проблему обратила внимание и одна из участниц популярного на Facebook женского форума. Она написала: "Добрый день, дамы! Хочу поговорить о специалистах индустрии красоты, а конкретно - о мастерах маникюра. На мой взгляд, если человек выбирает эту профессию, ему нужно учитывать определенные обстоятельства - как и в любой другой сфере. Я уже даже не говорю о качестве услуг и ценах... Гелевое покрытие ломается или полностью отходит - я отношусь с пониманием, всякое бывает. За полгода стоимость услуги дважды повышают - неприятно, ведь мою зарплату никто не увеличивает, но и тут я понимаю: материалы дорожают и все такое...
Я продолжаю оставаться идеальной клиенткой: не забываю о записи, всегда прихожу вовремя, записываюсь заранее на следующие посещения, не отменяю записи и с пониманием отношусь к тому, когда прием переносят по инициативе мастера.
Но даже мое, казалось бы, безграничное понимание достигло предела. Уже некоторое время я вижу в соцсетях публикации с такими заявлениями: по вечерам работать не буду, в выходные работать не буду, все вечерние записи отменяю - если вам, клиентам, что-то не нравится, мне будет не жаль... Простите, что? Мне теперь нужно просить на работе выходной (а это, соответственно, минус 12 дней моего отпуска в год) или терять заработок за один день, потому что последний прием назначен на середину рабочего дня? О том, что клиентам прямо говорят: можете идти туда, откуда пришли, я вообще молчу...
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Получается, с этого момента, если я хочу иметь ухоженные руки, вся моя жизнь должна подчиняться записи на маникюр. Вы скажете: можно ведь снять покрытие и ходить с натуральными ногтями. Да, я уже об этом думала. Потому что, честно говоря, немного устала от того, что находишь мастера, качество работы которого тебя устраивает, радуешься: ну вот, теперь все, если не на всю жизнь (шучу, конечно), то хотя бы на ближайшие пару лет. Но нет - не получится. Все начинается прекрасно, а спустя какое-то время начинаются интересные вещи...
Дорогие мастера маникюра, вы выбрали работу в сфере обслуживания, а это, да, подразумевает работу по вечерам и в выходные. И я хочу, чтобы не только я уважала своего мастера, но и он меня. Ведь важен не только профессионализм, но и отношение. А если его нет, возможно, лучше вообще обойтись без маникюра. Вся моя благодарность тем мастерам маникюра, которых написанное здесь не касается".
Вместо ожидаемой общественной поддержки женщина столкнулась с большим количеством негативных комментариев. Как выяснилось, многие мастера маникюра тоже считают, что их труд не получает должной оценки со стороны вечно требовательных клиенток:
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"Где написано, что в сфере обслуживания нужно работать по вечерам и выходным? Вы хотите, чтобы уважали ваше время, но сами не уважаете время другого человека? Мастер должен работать 24/7, чтобы какая-то анонимная дамочка осталась довольна? P. S. Маникюр - не товар первой необходимости. Купите пилочку и ножницы для ногтей и делайте маникюр хоть в полночь".
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"Каждый сам выбирает, как ему работать. Если я не хочу работать по вечерам и выходным, я этого делать не буду. Точно так же я могу выбирать, с кем работать: токсичные клиенты мне не нужны, для меня важно мое психологическое здоровье".
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"Ну да, у мастера маникюра нет личной жизни, детей, увлечений. Умри на работе, лишь бы какая-то дамочка радовалась своему маникюру".
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"Нет, работа в сфере обслуживания не означает, что нужно работать по вечерам и выходным! То, что кто-то решил, будто ему положена такая привилегия в свободное время мастера, вовсе не означает, что теперь все мастера должны подстраиваться..."
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"Что еще придумают? Каждый составляет график так, как ему удобно. Не устраивает - ищите другого мастера. Они не психологи и не психиатры, чтобы подстраиваться под тараканов в головах всех клиентов!"