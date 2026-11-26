Получается, с этого момента, если я хочу иметь ухоженные руки, вся моя жизнь должна подчиняться записи на маникюр. Вы скажете: можно ведь снять покрытие и ходить с натуральными ногтями. Да, я уже об этом думала. Потому что, честно говоря, немного устала от того, что находишь мастера, качество работы которого тебя устраивает, радуешься: ну вот, теперь все, если не на всю жизнь (шучу, конечно), то хотя бы на ближайшие пару лет. Но нет - не получится. Все начинается прекрасно, а спустя какое-то время начинаются интересные вещи...