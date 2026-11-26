При этом Скаугис не считает, что потребители всегда ориентируются исключительно на стоимость продукта. По его наблюдениям, если человеку нравится определенная выпечка или торт, цена не обязательно становится решающим фактором. "Если покупателю нравится продукт, он не всегда смотрит на цену. Он выбирает то, что ему нужно. Если ему нужен конкретный торт, который ему нравится на вкус, то на праздник он его и покупает", - рассказал владелец Lāči.