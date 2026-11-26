"Цены на полках устанавливаем не мы": владелец пекарни Lāči рассказал об отношениях с торговыми сетями
Покупатель видит на полке хлеб или торт с конкретной ценой и может подумать, что ее установил производитель. Но, как объясняет владелец пекарни Lāči, последнее слово всегда остается за супермаркетом.
Об отношениях между производителями, торговыми сетями и покупателями владелец латвийской пекарни Lāči и мастер-пекарь Нормунд Скаугис рассказал в передаче на TV24. По его словам, основная часть продукции компании продается именно в супермаркетах, тогда как рынки и ярмарки для покупателей скорее становятся частью праздничного отдыха.
"Ярмарки - это праздник. Мы приходим туда, чтобы отметить выходные, праздники, сделать покупки и отдохнуть. А в основном мы работаем с супермаркетами", - объяснил предприниматель. Именно в крупных торговых сетях производитель сталкивается с важным вопросом: какую цену в итоге увидит покупатель на ценнике.
"Те цены, которые стоят на полках, устанавливаем не мы. Их определяет супермаркет. Он выбирает, какой ассортимент попадет на полку и по какой цене", - подчеркнул Скаугис.
Таким образом, производитель не всегда может напрямую влиять на конечную стоимость своей продукции для потребителя. Торговая сеть самостоятельно формирует ассортимент и определяет розничную цену.
Это соответствует и основным принципам конкурентного законодательства. Совет по конкуренции Латвии разъясняет, что поставщик не вправе навязывать продавцу фиксированную или минимальную цену, по которой товар должен реализовываться дальше. Розничный торговец должен самостоятельно принимать решение о конечной стоимости. Производитель может указывать рекомендованную или максимальную цену, но она не должна фактически становиться обязательной.
Покупатель не всегда выбирает самое дешевое
При этом Скаугис не считает, что потребители всегда ориентируются исключительно на стоимость продукта. По его наблюдениям, если человеку нравится определенная выпечка или торт, цена не обязательно становится решающим фактором. "Если покупателю нравится продукт, он не всегда смотрит на цену. Он выбирает то, что ему нужно. Если ему нужен конкретный торт, который ему нравится на вкус, то на праздник он его и покупает", - рассказал владелец Lāči.
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Производителю, в свою очередь, приходится искать баланс между собственными расходами и ценой, по которой продукция сможет попасть в ассортимент супермаркета. Скаугис утверждает, что производители заинтересованы предлагать торговым сетям максимально низкие цены. Выходить на переговоры с заведомо дорогим предложением просто бессмысленно: магазин его не утвердит. "Мы стараемся удерживать цену на максимально низком уровне. Сейчас ни один производитель не идет в супермаркет и не предлагает свой товар по самой высокой цене, потому что ее просто не утвердят. Это бессмысленно", - пояснил предприниматель.
Почему цены все равно растут
Однако даже желание производителя сдерживать стоимость продукции не всегда позволяет избежать подорожания. Если увеличиваются цены на сырье, энергию и другие составляющие производства, дополнительные расходы в конечном итоге отразятся на стоимости товара в магазине. По словам Скаугиса, в такой ситуации производитель не может полностью контролировать происходящее.
"Если в экономике идет процесс, при котором растут цены, дорожает сырье и дорожает что-то еще, то цены на магазинных полках тоже растут. И мы ничего не можем с этим поделать", - заявил владелец Lāči.