Латвия ответила на заявление России о возможном прекращении выплаты пенсий
После заявления Москвы о возможном прекращении выплаты российских пенсий почти 6000 жителям Латвии Министерство иностранных дел (МИД) Латвии выступило с опровержением. В ведомстве объяснили, чего на самом деле потребовала Рига от российской стороны и почему это не должно повлиять на пенсионные выплаты.
Латвийский МИД отвергает как не соответствующее действительности заявление российского внешнеполитического ведомства о том, что Латвия потребовала закрыть этот отдел.
В министерстве пояснили, что Латвия потребовала от России уравнять количество местных сотрудников, работающих по договорам в посольствах обеих стран, применив общепринятый в дипломатии принцип взаимности. С 1 января 2026 года в посольстве Латвии в России не работает ни одного местного сотрудника, нанятого по договору.
По данным МИД, из-за ограничений, в одностороннем порядке введенных Россией в конце 2025 года, посольство Латвии больше не может напрямую и безопасным способом, не подконтрольным российской стороне, нанимать местных сотрудников и обеспечивать эффективное выполнение функций дипломатического представительства. Латвия неоднократно предлагала России договориться о прямом найме таких работников, однако приемлемого для латвийской стороны решения найти не удалось.
В МИД подчеркивают, что отсутствие местных сотрудников не мешает посольству России в Латвии перераспределить обязанности между своими работниками, как это было вынуждено сделать посольство Латвии в Москве.
Латвия призывает Россию продолжать выплату пенсий
МИД напоминает, что по-прежнему действует подписанное 30 апреля 1994 года соглашение между правительствами Латвии и России о социальной защите российских военных пенсионеров и членов их семей, проживающих на территории Латвии.
Соглашение предусматривает, что вопросами назначения, перерасчета и порядка выплаты пенсий и пособий военным пенсионерам занимается отдел социального обеспечения при консульском отделе посольства России. Латвия, в свою очередь, обязалась содействовать нормальному функционированию этого отдела, предоставляя необходимые помещения и услуги.
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Латвия неоднократно заверяла Россию в том, что полностью соблюдает и выполняет условия соглашения. МИД также призвал российскую сторону продолжать выполнять взятые на себя обязательства по выплате военных пенсий и пособий.
Москва предупредила о возможном прекращении выплат
В связи с этим в понедельник в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Латвии Рамона Красовска.
"Официальной Риге предложено оценить гуманитарные последствия требуемого ею шага, учитывая, что для многих получателей пенсия является единственным источником дохода", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
О том, что Латвия якобы потребовала уволить всех сотрудников отдела социального обеспечения, МИД России сообщил в субботу.
Россия выплачивает пенсии военным пенсионерам и членам их семей в соответствии с межгосударственным соглашением от 1994 года. По данным российского МИД, речь идет о почти 6000 человек, среди которых есть как граждане России, так и граждане Латвии.