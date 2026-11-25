"У Латвии значительный потенциал как в привлечении инвестиций, так и в укреплении своих позиций в международной торговле. Для выхода на новые рынки и развития бизнеса в такой динамичной стране, как США, необходимы не только глобальное видение, но и надежный финансовый партнер, который понимает специфику международного бизнеса, способен финансировать развитие компаний и поддерживать их выход на новые рынки. Мы рады поддерживать международное сотрудничество и видеть, насколько целенаправленно латвийские компании расширяют свою деятельность за Атлантикой", - отметил член правления Rietumu Banka Сандрис Страуме.