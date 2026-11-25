Экономическое партнерство Латвии и США: представлен новый бизнес-отчет и отмечены латвийские компании
Во вторник, 24 ноября, в Startup House Riga Латвийско-американская торговая палата (Latvian American Chamber of Commerce - LACC) совместно с Rietumu Banka провела мероприятие Latvia–U.S. Economic Partnership & Thanksgiving Celebration, на котором представила второй ежегодный бизнес-отчет и отметила латвийские компании, добившиеся успеха на рынке США. Мероприятие собрало латвийских предпринимателей и представителей политических кругов для обсуждения развития экономического сотрудничества между Латвией и США. Также участники отметили День благодарения (Thanksgiving).
Встречу вел член правления LACC Матисс Кукайнис. Своим видением перспектив развития экономических и стратегических отношений между Латвией и США поделились директор Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) Иева Ягере, член правления Rietumu Banka Сандрис Страуме, а также депутат 15-го Сейма и бывший министр иностранных дел Латвии Байба Браже.
Центральным событием вечера стала презентация второго ежегодного отчета Latvia–U.S. Business Report. С отчетом и идеей его создания участников познакомила член правления LACC Лиене Гаспажиня. В этом году в отчете представлены 88 латвийских компаний, активно работающих на рынке США, их достижения и опыт международного развития. Документ служит справочным ресурсом для предпринимателей, инвесторов и потенциальных партнеров, интересующихся присутствием латвийского бизнеса в США. Отчет доступен на сайте LACC: https://latvianchamber.com/latvia-usa-business-report.
"Партнерство Латвии и США основано не только на общих ценностях, но и на прочных, практических деловых связях. Это мероприятие в очередной раз показало, насколько амбициозны и компетентны наши предприниматели на мировом уровне. А традиция отмечать День благодарения - отличный повод поблагодарить партнеров за совместную работу", - подчеркнул член правления LACC Матисс Кукайнис.
"США - один из важнейших стратегических и экономических партнеров Латвии, и мы видим все больший интерес американских инвесторов к нашей стране. В 2025 году объем торговли товарами и услугами между Латвией и США достиг 1,63 миллиарда евро, увеличившись на 13%, а накопленный объем прямых инвестиций США в Латвии на конец первого квартала 2026 года составил 443 миллиона евро.
Преимущества Латвии - высококвалифицированные специалисты, технологические компетенции и способность быстро принимать решения. Латвийские предприниматели с первого дня мыслят глобально, а рынок США дает возможность реализовать эти амбиции в гораздо большем масштабе. Наша цель - не только привлечь больше инвестиций, но и создавать партнерства, в рамках которых латвийские компании вместе с американскими партнерами разрабатывают новые технологии и создают более высокую добавленную стоимость", - отметила директор LIAA Иева Ягере.
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"Безопасность и впредь будет оставаться приоритетом. Без безопасности не будет благосостояния, и мы все это понимаем. В обозримом будущем, пока Европа будет развивать собственные оборонные возможности, нам по-прежнему потребуется поддержка США в нескольких стратегически важных областях для обеспечения сдерживания и обороноспособности. В этом контексте политические отношения становятся необходимым условием.
Инвестиции в оборону продолжатся, и они также приносят экономическую отдачу. За последний год число лицензий на экспорт стратегически важных товаров за пределы ЕС, выдаваемых Министерством иностранных дел, утроилось. На мой взгляд, к концу года оно значительно увеличится. Это не означает, что все эти товары сразу же отправляются на экспорт, однако для предприятий открываются новые возможности", - заявила депутат 15-го Сейма и бывший министр иностранных дел Байба Браже.
"У Латвии значительный потенциал как в привлечении инвестиций, так и в укреплении своих позиций в международной торговле. Для выхода на новые рынки и развития бизнеса в такой динамичной стране, как США, необходимы не только глобальное видение, но и надежный финансовый партнер, который понимает специфику международного бизнеса, способен финансировать развитие компаний и поддерживать их выход на новые рынки. Мы рады поддерживать международное сотрудничество и видеть, насколько целенаправленно латвийские компании расширяют свою деятельность за Атлантикой", - отметил член правления Rietumu Banka Сандрис Страуме.
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Отмечены успехи латвийских компаний на рынке США
В торжественной части мероприятия члены правления LACC Матисс Кукайнис и Лиене Гаспажиня вручили премии Latvia–U.S. Business Excellence Awards трем компаниям, включенным в отчет. Награды присудили за значительный вклад в развитие деловых отношений между Латвией и США и выдающиеся достижения на американском рынке.
- REDWIRE (награду получил вице-президент компании Константин Кривов) - за создание стратегической связи между инновациями американской космической отрасли и инженерными компетенциями Латвии, укрепление роли страны в глобальной индустрии оборонных технологий, экспорте продукции с высокой добавленной стоимостью и трансатлантическом промышленном сотрудничестве.
- LMT (награду получил Янис Гревиньш) - за вклад в международное развитие Латвии, предоставление союзникам доступа к национальной испытательной среде, сотрудничество с американскими оборонными организациями и учреждениями, занимающимися технологиями 6G, поддержку других латвийских экспортеров и развитие потенциала совместных инноваций.
- Supliful (награду получил финансовый директор Янис Яневицс) - за пример успешного делового сотрудничества между Латвией и США: превращение основанного в Латвии стартапа в успешный и быстрорастущий бизнес на американском рынке, а также за открытый рассказ о своем опыте, трудностях и полученных уроках, вдохновляющий других латвийских предпринимателей развивать бизнес в США.
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Мероприятие организовала Латвийско-американская торговая палата (LACC) при поддержке генерального спонсора Rietumu Banka.
О Латвийско-американской торговой палате (LACC)
Латвийско-американская торговая палата (Latvian American Chamber of Commerce) - организация, цель которой содействовать развитию и укреплению торговли, инвестиций и делового партнерства между Латвией и Соединенными Штатами Америки.