Пабрикс: ради комфорта мы постепенно отказываемся от своей свободы и приватности
Социальные сети делают общество все более поляризованным, люди перестают читать длинные тексты, а камеры и цифровые технологии собирают все больше личных данных. Об этом в эфире программы "Preses klubs" на TV24 заявил директор аналитического центра "Центр североевропейской политики" и руководитель Ассоциации военных технологий, дронов и робототехники Артис Пабрикс.
По его мнению, влияние новых технологий на общество с каждым годом вызывает все больше тревоги. "Думаю, последствия, которые социальные сети и эти технологии, включая алгоритмы и искусственный интеллект, оказали не только на человеческие отношения, но и вообще на политическую среду, мы еще только увидим.
Потому что сейчас с каждым годом все становится только хуже: общества поляризуются, раскалываются, а люди как отдельные личности становятся менее информированными, меньше знают", - заявил Пабрикс.
Он считает, что алгоритмы и цифровые платформы меняют не только то, как люди общаются, но и то, как они воспринимают происходящее вокруг. В результате разные группы общества все чаще оказываются в информационных пространствах, которые практически не пересекаются.
Определенные основания для таких опасений дают и международные исследования. В опубликованном в этом месяце докладе ОЭСР говорится, что персонализированные алгоритмические ленты и фрагментированная информационная среда все сильнее определяют, какой контент видят пользователи. Публичные дискуссии становятся более резкими и поляризованными, а общих источников информации остается меньше.
Молодые люди читают заголовки, но не способны сосредоточиться
Отдельное беспокойство Пабрикса вызывает снижение читательских навыков и способности молодых людей концентрироваться на продолжительных текстах.
"Много говорят о том, что люди больше не читают. Фактически они читают только заголовок, но не читают никакого серьезного содержания. И дело не только в том, что они не читают: они уже не способны прочитать столько, не способны столько понять и не способны так долго концентрироваться", - отметил он.
В интервью Пабрикс также сослался на исследование ОЭСР, утверждая, что новое поколение школьников в развитых странах впервые оказалось менее образованным, чем предыдущее. Он назвал это "абсолютным фактом". По словам политика, проблемы с концентрацией и восприятием информации могут сопровождаться стрессом, с которым люди затем пытаются справляться с помощью медикаментов.
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За удобство приходится платить приватностью
Еще одна серьезная проблема, на которую обратил внимание Пабрикс, - постепенная утрата личной свободы в обмен на комфорт.
Он подчеркнул, что новые технологии действительно могут приносить пользу, особенно для стран, находящихся на границе, которым необходимо уделять повышенное внимание безопасности. Однако, получая дополнительные возможности защиты и удобства, люди одновременно отказываются от одной из важных ценностей - приватности.
По его словам, общество постепенно привыкает к тому, что все больше личной информации становится доступной для сбора и обработки. Люди готовы отказываться от наличных денег, использовать технологии идентификации и даже соглашаться на установку чипов под кожу ради удобства. Пабрикс также обратил внимание на повсеместное распространение камер видеонаблюдения и накопление огромных объемов персональных данных.
"Кто контролирует эти камеры? Как используется эта информация?" - задается вопросом он.
Политик считает, что люди не всегда задумываются о том, кто получает доступ к собранным сведениям, как долго они хранятся и для каких целей могут применяться.
Может ли одна компания влиять на безопасность целых государств?
Пабрикс связывает угрозу приватности и свободы не только с повседневными технологиями, но и с растущей властью крупных технологических корпораций. По его мнению, влияние отдельных компаний уже выходит далеко за рамки бизнеса и может затрагивать безопасность целых стран. В качестве примера он приводит Илона Маска и его компанию SpaceX, а также спутниковую систему Starlink, которая приобрела большое значение для военной связи Украины после начала полномасштабной войны России.
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"Раньше об этом снимали фильмы, а теперь мы видим, что компания способна потопить государства. Он нажимает кнопку - и все отключается", - заявил Пабрикс, говоря о влиянии Маска и Starlink.
Таким образом, по мнению Пабрикса, зависимость от частных технологических компаний может создавать для государств серьезные риски. Если важнейшие коммуникационные системы находятся под контролем бизнеса, решения отдельных руководителей способны влиять на возможности целых стран.
В Латвии тоже ограничивают свободу под предлогом безопасности
Пабрикс считает, что выбор между безопасностью, удобством и личной свободой общество делает не только при использовании глобальных цифровых платформ. Аналогичная тенденция, по его мнению, проявляется и в латвийском законодательстве.
"И в Латвии мы часто принимаем законы, которые нам с улыбкой объясняют так: это только ради вашей безопасности, только ради вашего комфорта. Но на самом деле мы становимся менее свободными", - подчеркнул он.