"Много говорят о том, что люди больше не читают. Фактически они читают только заголовок, но не читают никакого серьезного содержания. И дело не только в том, что они не читают: они уже не способны прочитать столько, не способны столько понять и не способны так долго концентрироваться", - отметил он.