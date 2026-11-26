В Латвии вступили в силу важные изменения в порядке действий после ДТП
В Латвии вступили в силу поправки к Закону о дорожном движении, которые расширяют возможности оформления согласованного извещения о ДТП. Теперь в отдельных случаях его можно будет заполнить и в ситуациях, когда раньше требовалось присутствие полиции на месте аварии.
Если ДТП не создает серьезной угрозы безопасности движения или людей, Госполиция оценит полученную информацию и решит, нужно ли направлять сотрудников на место происшествия. Если их присутствие не потребуется, водители смогут оформить согласованное извещение по указаниям полиции. Это позволит быстрее оформлять ДТП и эффективнее использовать ресурсы полиции.
До сих пор согласованное извещение можно было заполнить, если в ДТП никто не пострадал, в нем участвовали только два транспортных средства, имущество третьих лиц не было повреждено, оба транспортных средства могли и имели право продолжить движение, а водители были согласны друг с другом в оценке обстоятельств аварии.
После вступления поправок в силу согласованное извещение можно будет оформить и при участии в ДТП более двух транспортных средств, если Госполиция не даст иных указаний.
В отдельных случаях извещение сможет заполнить один из водителей, участвовавших в ДТП. Это возможно, например, если повреждено имущество третьего лица, дорожная инфраструктура или припаркованное транспортное средство, водитель которого отсутствует на месте происшествия. Перед оформлением извещения нужно связаться с Госполицией и получить ее указания.
Поправки также уточняют, когда о ДТП обязательно нужно сообщить в Госполицию. Это необходимо, если пострадали люди, повреждено имущество третьего лица или дорожная инфраструктура, в аварии участвовали более двух транспортных средств либо водители расходятся в оценке обстоятельств происшествия. Сообщить о ДТП также нужно, если пострадало дикое животное, есть подозрение, что кто-то из водителей находится под воздействием алкоголя, наркотиков или других опьяняющих веществ, транспортное средство из-за повреждений не может продолжить движение либо повреждено транспортное средство, водитель которого отсутствует на месте происшествия.
Читайте продолжение после рекламы