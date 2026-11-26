Поправки также уточняют, когда о ДТП обязательно нужно сообщить в Госполицию. Это необходимо, если пострадали люди, повреждено имущество третьего лица или дорожная инфраструктура, в аварии участвовали более двух транспортных средств либо водители расходятся в оценке обстоятельств происшествия. Сообщить о ДТП также нужно, если пострадало дикое животное, есть подозрение, что кто-то из водителей находится под воздействием алкоголя, наркотиков или других опьяняющих веществ, транспортное средство из-за повреждений не может продолжить движение либо повреждено транспортное средство, водитель которого отсутствует на месте происшествия.