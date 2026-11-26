Для новых лекарств, получивших разрешение на продажу, общий срок регуляторной защиты составит не более 11 лет. В течение первых восьми лет другие компании не смогут получить доступ к данным о препарате. Еще один год будет действовать рыночная защита, в течение которой нельзя будет продавать дженерики или биоаналоги. При выполнении определенных условий этот срок можно будет продлить.