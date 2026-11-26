В ЕС приняли поправки к законам, благодаря которым лекарства для жителей Латвии должны стать дешевле
Европарламент одобрил реформу фармацевтического законодательства ЕС, в том числе меры по предотвращению дефицита критически важных лекарств. Новые правила помогут властям бороться с нехваткой лекарств благодаря более эффективному контролю и координации действий на национальном уровне и на уровне ЕС.
Лекарства должны стать дешевле
В частности, страны ЕС смогут требовать от компаний поставлять лекарства в количестве, достаточном для удовлетворения потребностей пациентов. Чтобы более дешевые дженерики могли раньше выходить на рынок, их производителям разрешат выполнять некоторые подготовительные работы еще в период рыночной защиты оригинального препарата.
Для новых лекарств, получивших разрешение на продажу, общий срок регуляторной защиты составит не более 11 лет. В течение первых восьми лет другие компании не смогут получить доступ к данным о препарате. Еще один год будет действовать рыночная защита, в течение которой нельзя будет продавать дженерики или биоаналоги. При выполнении определенных условий этот срок можно будет продлить.
Ряд мер упростит внутренние процедуры Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), сократит бюрократию и ускорит рассмотрение заявок на получение разрешений на продажу лекарств.
Снизить зависимость от третьих стран
Новые правила устанавливают также критерии для стратегических промышленных проектов в ЕС, направленных на создание, модернизацию и расширение производственных мощностей. Компании, получающие финансовую поддержку от государства или ЕС, будут обязаны выполнять установленные требования, в том числе в первую очередь поставлять продукцию на рынок ЕС.
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Чтобы снизить зависимость от третьих стран и стимулировать производство в Евросоюзе, поставщики будут получать преимущества пропорционально доле лекарств и действующих фармацевтических веществ, которые они производят в ЕС.
Пять или более стран ЕС смогут добровольно проводить совместные закупки критически важных лекарств, препаратов для лечения редких заболеваний и других лекарств, представляющих общий интерес.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что жители Латвии могут покупать лекарства по своим рецептам в еще одной стране ЕС.