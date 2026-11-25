KNAB завершило досудебное расследование уголовного процесса, в рамках которого выяснялось, были ли совершены преступления при проведении Министерством земледелия закупки по созданию сети зарядных станций для электромобилей и кто из участников закупки несет ответственность за неэкономное и нецелесообразное использование выделенных ведомству государственных средств.