Зарядные станции за 3 млн евро: KNAB подозревает бывшего госсекретаря в нанесении ущерба государству
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в ходе расследования установило, что бывший государственный секретарь Министерства земледелия Райвис Кронбергс, возможно, злоупотребил служебным положением, заключив невыгодные договоры о создании сети зарядных станций для электромобилей, в результате чего государству был нанесен ущерб, выяснило агентство LETA.
KNAB завершило досудебное расследование уголовного процесса, в рамках которого выяснялось, были ли совершены преступления при проведении Министерством земледелия закупки по созданию сети зарядных станций для электромобилей и кто из участников закупки несет ответственность за неэкономное и нецелесообразное использование выделенных ведомству государственных средств.
Уголовный процесс был начат 29 октября 2024 года на основании нарушений, выявленных Государственным контролем в ходе ревизии проекта по созданию сети зарядных станций Министерства земледелия. В частности, речь шла о возможном необоснованном расходовании средств государственного бюджета.
Государству нанесен ущерб на сумму более 600 000 евро
Материалы уголовного дела свидетельствуют, что целью закупки было создание сети зарядных станций для электромобилей для нужд Министерства земледелия и подведомственных ему учреждений. Общая стоимость закупки составила 3 013 989 евро.
Победителем закупки стала компания Reck, которая была единственным претендентом и получила право заключать с министерством договоры на поставку, установку и гарантийное обслуживание зарядных станций в конкретных местах.
По данным следствия, Кронбергс, предположительно умышленно злоупотребляя служебным положением и действуя вопреки интересам службы, от имени министерства заключил с Reck невыгодные договоры.
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В ходе расследования также установлено, что Кронбергс осознавал, что зарядные станции не соответствуют ни текущим, ни будущим потребностям автопарка министерства, однако все равно принимал решения о заключении договоров.
Как считает KNAB, своими действиями должностное лицо нарушило предусмотренную законом обязанность рационально распоряжаться государственными средствами, в результате чего государству был нанесен материальный ущерб в размере 607 533 евро.
KNAB обращает внимание на то, что большинство зарядных станций после ввода в эксплуатацию вообще не используются по назначению. Кроме того, установленное на отдельных объектах оборудование не соответствует имеющейся там технической инфраструктуре.
Бывшему госсекретарю может грозить до пяти лет тюрьмы
По результатам досудебного расследования KNAB передало материалы уголовного дела в прокуратуру Рижского судебного округа, предложив начать уголовное преследование Кронбергса за злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.
За такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф с лишением права занимать определенную должность на срок до пяти лет.
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Исполняющая обязанности начальника KNAB Инета Цируле в заявлении для СМИ подчеркнула, что должность государственного служащего - это не привилегия, а ответственность, доверенная обществом. Она обязывает должностное лицо действовать законно и добросовестно, а также рационально распоряжаться общественными ресурсами.
По ее словам, необоснованные и нецелесообразные решения, растрата государственных средств, а также халатное и безответственное отношение к исполнению должностных обязанностей несовместимы с такой ответственностью.
"Этот уголовный процесс наглядно демонстрирует это и напоминает, что одного лишь формального исполнения обязанностей недостаточно. От должностного лица, особенно занимающего ответственный пост, ожидаются активное участие, углубленное изучение сути принимаемых решений, тщательная оценка их обоснованности и возможных последствий", - отметила Цируле.
Что ранее говорил сам Кронбергс?
Агентству LETA сегодня не удалось связаться с Кронбергсом. Еще в ноябре прошлого года в программе Латвийского радио "Krustpunktā" он утверждал, что выделенные на создание сети зарядных станций Министерства земледелия деньги были потрачены целесообразно.
Вместе с тем он признал, что проект мог быть реализован более эффективно. Однако инфраструктура для электромобилей была создана, а также началось обновление автопарка подведомственных министерству учреждений. Предполагалось, что загрузка зарядных станций будет увеличиваться в соответствии с планом закупки электромобилей.
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Как уже сообщалось, прокуратура также расследует так называемое уголовное дело деревообработчиков. Уголовный процесс начат в отношении десяти человек, среди которых и бывший государственный секретарь Министерства земледелия Кронбергс.