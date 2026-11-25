В ночь на четверг в Латвии ожидается облачная погода, местами с прояснениями. В отдельных районах пройдут небольшие осадки, преимущественно снег и мокрый снег. Будет дуть слабый или умеренный ветер преимущественно северного направления, а местами в западных и центральных районах образуется туман. Температура воздуха на большей части территории страны опустится до 0...-4 градусов, на побережье будет немного теплее.