Ночью до -4 градусов, днем до +5: синоптики рассказали о погоде на четверг
В четверг, 26 ноября, в Латвии сохранится прохладная погода с небольшими осадками, а в отдельных районах возможен гололед. Однако во второй половине дня небо постепенно начнет проясняться, прогнозируют синоптики.
В ночь на четверг в Латвии ожидается облачная погода, местами с прояснениями. В отдельных районах пройдут небольшие осадки, преимущественно снег и мокрый снег. Будет дуть слабый или умеренный ветер преимущественно северного направления, а местами в западных и центральных районах образуется туман. Температура воздуха на большей части территории страны опустится до 0...-4 градусов, на побережье будет немного теплее.
В Риге ночь будет преимущественно облачной, временами ожидаются небольшие осадки. Будет дуть умеренный северный ветер, температура воздуха составит около нуля градусов.
В четверг утро на большей части территории Латвии будет облачным, однако во второй половине дня небо начнет постепенно проясняться с северо-востока. В некоторых районах ожидаются небольшие осадки, а на востоке страны местами возможен гололед. При слабом ветре температура воздуха составит 0...+5 градусов.
В столице днем также временами ожидаются небольшие осадки. Погода будет преимущественно облачной, но к вечеру небо прояснится. Будет дуть слабый северный ветер, воздух прогреется до +3...+5 градусов.