По словам Юдон, участники уже обязались внести чуть более 4 млрд евро. Этого, по ее оценке, достаточно для запуска банка, хотя целевой объем оплаченного капитала составляет 20 млрд евро. Еще 80 млрд евро Канада хочет привлечь в виде капитала, который банк сможет запросить при необходимости. На этой неделе также начнется поиск генерального директора и исполнительного вице-президента по обороне и безопасности.