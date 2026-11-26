Для оборонного проекта, в который уже вступила Латвия, не могут найти солидных участников
Латвия вошла в десятку стран, поддержавших создание международного Банка обороны, безопасности и устойчивости (DSRB). По замыслу Канады, банк должен привлекать средства для перевооружения союзников и выдавать недорогие кредиты правительствам и оборонным предприятиям. Однако, крупные страны подписываться под проектом не спешат.
Помимо Латвии и Канады, инициативу поддержали Литва, Албания, Бельгия, Греция, Люксембург, Румыния, Турция и Украина. Банк рассчитывает привлечь около 100 млрд евро и кредитовать оборонные проекты под низкие проценты.
Как сообщает Reuters, на этой неделе главный переговорщик Канады по созданию банка Изабель Юдон посетит Португалию, Эстонию и Германию с целью привлечь новых участников. Но получить поддержку других стран «Большой семерки» Канаде пока не удалось. Великобритания отказалась от участия в октябре. Отсутствие других стран G7 может ограничить финансовые возможности банка и помешать ему получить наивысший кредитный рейтинг.
Одни страны пока воздерживаются от участия из-за размера взносов в капитал банка. Для крупных экономик они могут достигать примерно 1 млрд евро. У других стран есть вопросы к управлению банком и возможному дублированию действующих европейских инициатив.
Германия отклонила проект в конце прошлого года. Но в октябре ее Минфин сообщил, что участвует в переговорах по уставу банка в качестве наблюдателя и изучает нерешенные вопросы.
По словам Юдон, участники уже обязались внести чуть более 4 млрд евро. Этого, по ее оценке, достаточно для запуска банка, хотя целевой объем оплаченного капитала составляет 20 млрд евро. Еще 80 млрд евро Канада хочет привлечь в виде капитала, который банк сможет запросить при необходимости. На этой неделе также начнется поиск генерального директора и исполнительного вице-президента по обороне и безопасности.
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