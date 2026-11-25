Латвия призвала повысить для Москвы цену военной агрессии, ограничив поездки граждан РФ
Латвия вместе с Эстонией, Литвой, Польшей, Данией, Финляндией и Швецией призвала руководство Евросоюза ограничить необязательные поездки граждан России в ЕС и не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям на территории блока.
Письмо председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен и председателю Европейского совета Антониу Коште подписали премьер-министры Латвии, Эстонии, Польши, Дании, Финляндии и Швеции, а также президент Литвы Гитанас Науседа.
Подписанты призвали Еврокомиссию предусмотреть в законодательных предложениях меры по контролю за необязательными поездками граждан России. По их мнению, новые рекомендации по рассмотрению визовых заявлений должны четко определять, как страны ЕС могут ограничить такие поездки, в том числе для участия в спортивных мероприятиях.
Авторы письма также призвали страны ЕС не выдавать визы российским и белорусским спортсменам, поскольку полученная в одной стране виза может позволить им выступать на соревнованиях и в других странах блока.
"Спорт и геополитику разделить невозможно. Этот принцип уже закреплен в политике ЕС", – говорится в письме.
Его авторы напомнили о позиции Европейского совета, согласно которой возвращение России и Беларуси на международные спортивные и культурные мероприятия, особенно под национальными флагами, не должно становиться нормой до установления справедливого и прочного мира в Украине.
По мнению подписантов, ЕС должен продолжать поддерживать Киев и повышать для Москвы цену военной агрессии. Если российским спортсменам и командам вновь разрешат выступать на европейских соревнованиях, Кремль расценит это как свою победу, предупредили авторы обращения.
Ранее ЕС предложил в рамках 22-го пакета санкций запретить российским спортсменам и командам выступать на соревнованиях на территории блока и использовать официальную символику, а также ограничить финансирование европейских спортивных и культурных объединений со стороны российских спонсоров.
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В начале ноября правительство Финляндии объявило об ограничении выдачи виз российским спортсменам. Вскоре аналогичные меры ввела Норвегия, а затем к инициативе присоединилась Швеция.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что Латвия может вслед за Эстонией закрыть пограничные пункты с Россией.