Стрелять или нет? Депутаты спорят, как защитить латвийцев от медведей и наоборот
В Латвии насчитывается около 190 медведей, и некоторые из них уже регулярно появляются возле домов и хозяйств. Одни депутаты требуют не ждать трагедии и разрешить превентивный отстрел, другие считают, что проблема не в животных, а в поведении людей.
В комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям сегодня разгорелась дискуссия о возможном ограничении популяции медведей в Латвии. Поводом стала инициатива жителей, предлагающая пересмотреть строгие правила охраны этих животных. Авторы обращения хотят, чтобы отступать от действующих ограничений можно было не только после того, как медведь причинил человеку "серьезный ущерб", но и в целях предупреждения опасности. По мнению инициаторов, численность медведей в Латвии достигла уровня, при котором животных все чаще замечают не только в лесах. Они появляются возле отдаленных хуторов и даже в населенных пунктах.
Депутат правящей коалиции Гиртс Лапиньш (Национальное объединение) заявил, что безопасность и жизнь человека должны иметь приоритет перед интересами медведей. Екатерина Иванова ("Латвия на первом месте"), рассказывая, что ее мать работала лесником и сама она "всю жизнь провела в лесу", также поддержала необходимость контролировать численность животных. По ее словам, она не выступает против медведей, но нельзя допускать их неконтролируемого распространения. Однопартийка Ивановой Регина Лочмеле призвала не откладывать решение вопроса. По ее мнению, нельзя допустить, чтобы изменения в законодательстве начали рассматривать только после какой-нибудь трагедии.
Однако другие депутаты считают, что начинать нужно не с отстрела, а с профилактических мер. В частности, они предлагают ограничивать доступ медведей к хозяйствам, пасекам и пищевым отходам, которые привлекают животных к человеческому жилью.
Атис Швинка ("Прогрессивные"), ссылаясь на данные, представленные на заседании комиссии, отметил, что в настоящее время опасными признаны три медведя. По его мнению, из-за этих животных не следует принимать решения, которые затронут всю популяцию, оцениваемую примерно в 190 особей.
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Швинка также считает, что вопрос не нужно передавать на рассмотрение комиссий Сейма, поскольку его следует решать на уровне Евросоюза, внося изменения в соответствующие директивы. При этом он признал, что проблемы, связанные с ростом популяции медведей, необходимо решать. В частности, нужно подумать о защите охотников, которым поручают отстрел опасных животных.
Разрешения на отстрел есть, но охотники не спешат
Представитель Государственного управления по охране природы (DAP), директор департамента охраны природы Гита Строде сообщила депутатам, что действующие правила уже позволяют уничтожать медведей, признанных опасными.
В этом году DAP выдало пять разрешений на отстрел медведей. Три из них касались одного и того же животного, которое перемещалось по трем краям Видземе.
Однако разрешения пока не привели к результату. По словам Строде, найти охотника, готового выполнить эту задачу, оказалось непросто. Охотники не спешат брать на себя такую ответственность, поскольку опасаются возможных последствий. После отстрела медведя против них могут выступить люди с противоположной позицией: например, потребовать приостановить разрешения на использование оружия, осуждать их в социальных сетях и применять другие формы давления. Представитель DAP допустила, что необходимо подумать, как защитить охотников в подобных ситуациях.
Таким образом, даже при наличии законных оснований для отстрела опасных животных практическое выполнение таких решений сталкивается с трудностями.
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За ущерб от медведей выплатили 13 000 евро
Строде также сообщила, что в этом году государство выплатило около 13 000 евро компенсаций за ущерб, причиненный медведями.
В одном случае компенсировали нападение на крупный рогатый скот. Еще в девяти случаях поступили заявления о разоренных пасеках. В пяти случаях компенсации выплатили, а в остальных отказали: либо пчелиная семья не была зарегистрирована, либо причиненный ущерб не достиг установленного размера.
При этом представитель DAP подчеркнула: нельзя считать каждого медведя и каждый случай его появления возле людей опасными. Согласно действующим правилам, медведя можно уничтожить только тогда, когда установлена непосредственная и реальная угроза здоровью или жизни человека. Каждая подобная ситуация оценивается отдельно. В таких случаях DAP может оперативно принять меры и организовать отстрел проблемного животного.
Ранее Строде отмечала, что в Латвии в настоящее время большую опасность представляют не столько сами медведи, сколько поведение людей при встрече с ними. Она советует сохранять спокойствие, не приближаться к животному, оставаться в безопасном месте и сообщать о встрече ответственным службам. Не следует дополнительно провоцировать медведя: преследовать его на автомобиле, громко сигналить, пугать собаками, бежать за ним или перекрывать ему дорогу.
Что известно о медведях в Латвии
Бурый медведь - крупнейший хищник Латвии. Самки могут весить до 150 килограммов, а самцы - до 300 килограммов. Продолжительность жизни животного может превышать 30 лет. Естественных врагов у медведей нет.
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Обычно эти животные обитают в крупных лесных массивах, предпочитая старые хвойные и смешанные леса рядом с заросшими вырубками, болотами и водоемами. Для зимней спячки они выбирают естественные укрытия, как правило, в сухих местах неподалеку от воды.
В обычных условиях медведи не агрессивны и стараются избегать встреч с людьми. Опасность может возникнуть, если животное неожиданно разбудили от зимней спячки, застали врасплох, ранили или лишили возможности отступить. Особую осторожность нужно соблюдать при встрече с медведицей, у которой есть медвежата.
По оценкам, во всем мире сейчас насчитывается около 200 тысяч бурых медведей. Самые крупные популяции обитают в России, США, Канаде и Румынии. Во многих странах Европы и мира эти животные ранее исчезли, но постепенно возвращаются на прежние территории.
В итоге комиссия Сейма решила поддержать передачу инициативы об ограничении популяции медведей на дальнейшее рассмотрение комиссии по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике. Ожидается, что Сейм сможет проголосовать за передачу вопроса на следующей неделе.