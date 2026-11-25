В комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям сегодня разгорелась дискуссия о возможном ограничении популяции медведей в Латвии. Поводом стала инициатива жителей, предлагающая пересмотреть строгие правила охраны этих животных. Авторы обращения хотят, чтобы отступать от действующих ограничений можно было не только после того, как медведь причинил человеку "серьезный ущерб", но и в целях предупреждения опасности. По мнению инициаторов, численность медведей в Латвии достигла уровня, при котором животных все чаще замечают не только в лесах. Они появляются возле отдаленных хуторов и даже в населенных пунктах.