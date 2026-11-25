"Памятник Свободы - символ независимости нашего государства, свободы народа и его исторического самосознания. Рижское Братское кладбище – священное место памяти людей, отдавших жизнь за Латвийское государство. Такие места должны находиться под особой защитой. Мы не можем допустить, чтобы там проводили неуместные акции протеста, игнорируя историческое и символическое значение этих мест", - заявил Ратниекс.