Рижские власти намерены запретить проведение акций протеста у памятника Свободы
Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс поручил исполнительному директору города подготовить предложения по поправкам к закону о памятнике Свободы и Рижском Братском кладбище. Идея в том, чтобы запретить проведение акций протеста у памятника Свободы и в других местах, значимых для истории Латвии.
По мнению Ратниекса, святые для народа Латвии памятные места нуждаются в особой правовой защите. Она должна исключить действия, несовместимые со значением этих мест и уважением к истории страны.
В ближайшее время вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс встретится в Рижской думе с председателем Юридической комиссии Сейма Иваром Аболиньшем, представителями Рижской муниципальной полиции и самоуправления. Участники встречи обсудят возможные решения, необходимые поправки к закону и предложения самоуправления. Цель - четко определить в законе, какие действия недопустимы в этих особо охраняемых местах.
"Памятник Свободы - символ независимости нашего государства, свободы народа и его исторического самосознания. Рижское Братское кладбище – священное место памяти людей, отдавших жизнь за Латвийское государство. Такие места должны находиться под особой защитой. Мы не можем допустить, чтобы там проводили неуместные акции протеста, игнорируя историческое и символическое значение этих мест", - заявил Ратниекс.
Вице-мэр также поручил исполнительному директору Риги оценить порядок действий полиции во время вчерашней акции протеста у памятника Свободы. В тот день у памятника прошла акция в поддержку сотрудницы организации Gribu palīdzēt bēgļiem ("Хочу помочь беженцам") Иевы Раубишко.
Акция прошла накануне рассмотрения Латгальским окружным судом апелляции по уголовному делу Раубишко. В прошлом году суд первой инстанции приговорил ее к 200 часам общественных работ. Приговор обжаловали как Раубишко и ее защитники, так и прокуратура.
Раубишко обвинялась в организации незаконного пересечения границы, однако суд признал ее виновной в пособничестве незаконному пересечению границы. Суд учел, что ее мотивом была гуманитарная помощь, хотя она и оказывалась противозаконными методами.