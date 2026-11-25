Отсутствие дополнительной платы за роуминг не всегда означает возможность безлимитного использования мобильного интернета за границей. Даже если тариф предусматривает неограниченный объем мобильного интернета в Латвии, оператор может устанавливать определенный лимит гигабайтов для использования за рубежом. Кроме того, европейские правила роуминга рассчитаны на временные поездки, а не на постоянное проживание за границей с SIM-картой другой страны.