Жители Латвии смогут пользоваться мобильным интернетом без доплаты еще в шести странах
Путешествия по Европе в будущем могут стать еще удобнее для жителей Латвии. Европейская комиссия начала переговоры о расширении зоны европейского роуминга еще на шесть стран, где туристам больше не придется покупать местные SIM-карты или платить дополнительные деньги за мобильный интернет.
Какие страны войдут в зону европейского роуминга?
Европейская комиссия 6 ноября 2026 года объявила о начале переговоров о присоединении стран Западных Балкан к европейской системе роуминга Roam Like at Home, которая позволяет пользоваться мобильной связью за границей по домашним тарифам.
Речь идет о следующих шести странах:
- Албания;
- Босния и Герцеговина;
- Косово;
- Черногория;
- Северная Македония;
- Сербия.
В случае успешного завершения переговоров клиенты латвийских мобильных операторов смогут в этих странах звонить, отправлять SMS и пользоваться мобильным интернетом без дополнительных расходов на роуминг в пределах предусмотренных тарифом условий.
Нововведение будет действовать в обоих направлениях. Жители Западных Балкан также смогут пользоваться мобильной связью по домашним тарифам во время поездок в страны Европейского союза (ЕС).
Читайте продолжение после рекламы
Когда вступят в силу новые правила?
Еще 4 июня 2026 года Совет ЕС одобрил начало переговоров о расширении зоны европейского роуминга. Теперь Еврокомиссия приступила к двусторонним переговорам с каждой из шести стран.
Прежде чем присоединиться к единой зоне роуминга, этим странам необходимо привести свое законодательство в соответствие с европейскими требованиями. После этого Еврокомиссия должна будет оценить выполнение необходимых условий.
Конкретная дата отмены дополнительных платежей за роуминг пока не объявлена. До вступления новых соглашений в силу путешественникам следует уточнять стоимость мобильной связи у своих операторов.
В каких странах уже можно пользоваться мобильной связью без доплаты?
Дополнительная плата за роуминг внутри Евросоюза была отменена 15 июня 2017 года. Помимо 27 стран ЕС, соответствующие правила действуют в Норвегии, Исландии и Лихтенштейне.
Читайте продолжение после рекламы
С 1 января 2026 года к зоне европейского роуминга также присоединились Украина и Молдова. Сейчас она охватывает 32 страны, а в случае успешного завершения переговоров с государствами Западных Балкан их число увеличится до 38.
Великобритания после выхода из Евросоюза больше не входит в единую зону роуминга, однако некоторые мобильные операторы продолжают предлагать своим клиентам возможность пользоваться там связью по домашним тарифам.
О каких нюансах необходимо помнить путешественникам?
Отсутствие дополнительной платы за роуминг не всегда означает возможность безлимитного использования мобильного интернета за границей. Даже если тариф предусматривает неограниченный объем мобильного интернета в Латвии, оператор может устанавливать определенный лимит гигабайтов для использования за рубежом. Кроме того, европейские правила роуминга рассчитаны на временные поездки, а не на постоянное проживание за границей с SIM-картой другой страны.
Отдельные тарифы также могут применяться на борту самолетов и морских судов, если телефон подключается к спутниковой сети. На такие услуги европейские правила роуминга не распространяются.