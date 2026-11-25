Латвийские ученые сообщили о письмах с обвинениями в расизме и угрозами судебного разбирательства
Скандал вокруг гражданки Индии Дивьи Вишванат продолжается: латвийские ученые Кристине Яриновска и Илмарс Пойканс заявили, что получили письма с угрозами от ее имени.
Два латвийских исследователя - доктор юридических наук Кристине Яриновска и специалист по компьютерным наукам Илмарс Пойканс - заявили, что получили письма с угрозами, отправленные от имени гражданки Индии Дивьи Канан Вишванат, оказавшейся в центре громкого скандала.
Пойканс сообщил, что получил так называемое предупреждение от семьи Вишванат. В письме его обвиняют в публикации расистских и враждебных высказываний, распространении недостоверной информации, а также незаконном получении и обнародовании персональных и финансовых данных членов семьи. В письме, подписанном именем Дивьи Вишванат, Пойкансу дали 48 часов на удаление собственных публикаций и данных, а также потребовали прекратить обращаться в государственные учреждения по поводу ее семьи. Кроме того, от него потребовали письменно подтвердить выполнение этих требований.
Автор письма утверждает, что доказательства уже направлены в Службу государственной безопасности, Госполицию, Государственную инспекцию данных и Бюро омбудсмена. В случае невыполнения требований отправитель обещает обратиться в суд и добиваться возбуждения уголовного дела против Пойканса.
Сам специалист рассказал в социальных сетях, что его почтовый фильтр автоматически отправил письмо в папку со спамом. По его словам, фильтр поступил весьма разумно.
Семья Вишванат пожаловалась в СМИ на "расистские нападки" в Латвии
Пойканс также обратил внимание на публикацию в американском издании The Hype Magazine, где заявление семьи Вишванат было оформлено в виде отдельной статьи. В материале утверждается, что в Латвии происходят "настоящая охота", расистские нападки и угрозы, которые наносят ущерб инвестиционной репутации страны.
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По словам Пойканса, в статье поименно упоминаются только три человека, задававшие вопросы о деятельности семьи: Кристапс Яудземс, Анце Тетере и сам Илмарс Пойканс. При этом, отмечает специалист, авторы публикации не приводят ни одного конкретного расистского высказывания этих людей. Также издание не обращалось к ним за комментариями. "Неблагодарность - удел этого мира", - иронично заключает Пойканс.
Он также заявил, что семья Вишванат считала Латвию прекрасной страной до тех пор, пока ей не начали задавать прямые вопросы о ее "научной" и другой деятельности.
Пойканс напомнил, какие возможности получила семья в Латвии
В своей публикации специалист перечислил, какие решения и знаки признания семья Вишванат получила в Латвии за последние годы.
По его словам, в 2019 году семья получила вид на жительство, в 2022 году Канан Вишванат был удостоен звания почетного доктора Латвийской академии наук (ЛАН) по инициативе подразделения, которым руководила Байба Ривжа.
В 2023 году Сейм предоставил ему латвийское гражданство за особые заслуги.
В 2025 году он получил благодарственное письмо президента ЛАН, признание LIEPA, а его имя появилось на мемориальной доске сторонников академии.
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В 2026 году, как утверждает Пойканс, появились рекомендация от Илмарса Калвиньша на бланке ЛАН, письмо поддержки от Байбы Ривжи, законопроект комиссии и 69 голосов депутатов Сейма в поддержку соответствующего решения.
Пойканс обращает внимание на то, что во время рассмотрения вопроса в комиссии ни один депутат не задавал вопросов о дипломах или научных публикациях. Такие вопросы, по его словам, задавали другие люди, которые теперь получают предупреждения.
Специалист иронично перечисляет, кому, по его мнению, следует адресовать благодарность за сложившуюся ситуацию: Сейму, который сначала проголосовал, а проверять начал только потом; комиссии по гражданству, которой оказалось достаточно устного подтверждения; руководству ЛАН, Илмарсу Калвиньшу и Байбе Ривже, предоставившим академический авторитет без должной проверки; а также Институту экономики и Нине Линде, имеющей тесные связи с Кананом Вишванатом.
В результате, считает Пойканс, Латвия теперь предстает в мире как "страна расистов", а ее ученые - как "тролли". По его мнению, стыдиться должны не те, кто задавал вопросы, а те, кто подписывал документы, ничего не проверив.
Кристине Яриновска также заявила о письме с угрозами
О получении аналогичного письма сообщила и ученая, исследовательница Кристине Яриновска. Она утверждает, что 23 ноября 2026 года получила электронное письмо с адреса divjavisvanata@gmail.com, который, предположительно, принадлежит гражданке Индии, оказавшейся в центре скандала.
В открытом обращении к Латвийской академии наук Яриновска заявила, что письмо содержит ложные утверждения, направленные на намеренное разжигание разногласий в латвийском обществе. В частности, в письме на английском языке содержится обвинение в том, что исследовательница якобы побуждала некую группу интернет-троллей публиковать оскорбительные и расистские утверждения о неполноценности индийцев, тем самым разжигая национальную, этническую и расовую ненависть.
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Яриновска категорически отвергает эти обвинения. Она подчеркивает, что никогда не высказывала подобных утверждений, и напоминает, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность согласно части второй статьи 78 Уголовного закона Латвии.
По мнению исследовательницы, полученное письмо можно расценивать как попытку создать неблагоприятные последствия для частного лица из-за публичной деятельности Сейма Латвии в законодательной сфере.
Учитывая предыдущие действия Латвийской академии наук в этом деле, Яриновска обратилась к членам общего собрания академии с тремя вопросами.
Во-первых, она потребовала объяснить, каким образом академия намерена компенсировать причиненный ей ущерб. Во-вторых, попросила предоставить документы, подтверждающие наличие финансовых средств, предусмотренных для компенсации ущерба ей и другим частным лицам, пострадавшим в этой истории. В-третьих, исследовательница потребовала документы, подтверждающие, что должностные лица академии в деле Дивьи Каннан Вишванат не использовали ресурсы академии, являющейся производным публичным лицом и учреждением производного публичного управления.
Ответ академии Яриновска попросила предоставить до 26 ноября.