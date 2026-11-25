Пойканс сообщил, что получил так называемое предупреждение от семьи Вишванат. В письме его обвиняют в публикации расистских и враждебных высказываний, распространении недостоверной информации, а также незаконном получении и обнародовании персональных и финансовых данных членов семьи. В письме, подписанном именем Дивьи Вишванат, Пойкансу дали 48 часов на удаление собственных публикаций и данных, а также потребовали прекратить обращаться в государственные учреждения по поводу ее семьи. Кроме того, от него потребовали письменно подтвердить выполнение этих требований.