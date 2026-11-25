Изношенные шины следует сдавать в пункты приема отходов. Их нельзя оставлять на природе или рядом с контейнерами для бытовых отходов, поскольку шины разлагаются медленно и содержат вредные для окружающей среды вещества. При переработке шин можно извлечь материалы, в том числе текстиль и металл, и использовать их для производства новых изделий.