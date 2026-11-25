Все больше жителей Латвии решают избавиться от этих вредных для окружающей среды предметов
С 27 ноября по 5 декабря компания CleanR Verso совместно с Zaļā josta вновь проведет акцию по бесплатному приему старых покрышек в центре Nomales в Румбуле.
В центре сортировки и переработки строительных отходов Nomales (Румбула, улица Бривниеку, 11) можно будет сдать до 50 шин от легковых автомобилей. Шины должны быть чистыми, без грязи, следов краски, повреждений и дисков.
Лимит в 50 шин установлен на одного человека. В дни акции шины будут принимать по будням с 13.00 до 18.00 и по субботам с 9.00 до 12.00. Жителям нужно самостоятельно разгрузить шины и сложить их в месте, которое укажут сотрудники CleanR Verso.
Во время двух акций в этом году жители сдали в общей сложности около 100 000 изношенных шин. Весной собрали 425 тонн, а осенью – 420 тонн. Большой объем собранных шин и активное участие жителей побудили организаторов провести третью акцию до конца года.
Изношенные шины следует сдавать в пункты приема отходов. Их нельзя оставлять на природе или рядом с контейнерами для бытовых отходов, поскольку шины разлагаются медленно и содержат вредные для окружающей среды вещества. При переработке шин можно извлечь материалы, в том числе текстиль и металл, и использовать их для производства новых изделий.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в Латвию новой электротехники поступает вдвое больше, чем собирают отходов старой.