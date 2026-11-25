Как пояснили в Цифровом центре внутренних дел, получение уведомлений зависит не только от работы самой системы и инфраструктуры операторов мобильной связи, но и от разработчиков операционных систем и производителей смартфонов. Именно они отвечают за реализацию требований к отображению экстренных уведомлений на устройствах, в том числе за автоматическое включение функции получения определенных категорий сообщений.