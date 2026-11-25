Почему не все жители Латвии услышали сирены и получили оповещения на телефоны?
Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) сообщает, что 25 ноября по всей Латвии была проведена проверка государственной системы раннего предупреждения - сирен тревоги и рассылки экстренных оповещений на мобильные телефоны. Не все сирены сработали без перебоев.
Как сработали сирены?
В ходе проверки оценивались техническая готовность сирен, качество их работы и слышимость. Из 161 проверенной сирены 159 сработали без перебоев. Еще три сирены не проверялись, поскольку их перемещают, ремонтируют или восстанавливают. Всего в Латвии установлены 164 сирены тревоги.
В Риге и Рижском регионе проверили 55 сирен. Из них 54 автоматически сработали без перебоев, а одну пришлось включить вручную.
В Курземе проверили 28 из 29 установленных сирен. Без перебоев сработали 27 сирен, а одна - с нарушениями. Сирена в Сабиле не проверялась.
В Земгале все 22 проверенные сирены сработали без перебоев. Одна сирена в Тукумсе не проверялась. В Латгале успешно сработали все 29 установленных сирен.
В Видземе без перебоев сработали все 27 проверенных сирен. Еще одну сирену в Салацгриве не проверяли, поскольку ее перемещают в другое место.
Почему уведомление могло не прийти на телефон?
Одновременно с проверкой сирен уже в третий раз на смартфоны по всей Латвии были отправлены уведомления с помощью системы сотового вещания. Это позволило проверить, работает ли внедренная в стране система без технических сбоев.
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Как пояснили в Цифровом центре внутренних дел, получение уведомлений зависит не только от работы самой системы и инфраструктуры операторов мобильной связи, но и от разработчиков операционных систем и производителей смартфонов. Именно они отвечают за реализацию требований к отображению экстренных уведомлений на устройствах, в том числе за автоматическое включение функции получения определенных категорий сообщений.
Поэтому жителям важно своевременно устанавливать обновления программного обеспечения смартфонов. Благодаря этому активируется функция получения уведомлений сотового вещания и внедряются последние изменения в системе.
"Сотовое вещание является важной составляющей государственной системы гражданской защиты, а регулярные проверки позволяют поддерживать готовность к оповещению населения о различных угрозах. Со стороны Цифрового центра внутренних дел эта проверка прошла успешно. Мы продолжаем сотрудничество с операторами мобильной связи, чтобы убедиться в работе системы в целом", - отметил руководитель Цифрового центра внутренних дел Арис Дзерванс.
В настоящее время сотовое вещание является самым современным и оперативным инструментом оповещения населения в Латвии. Оно позволяет в короткие сроки отправить на смартфоны людей, находящихся в зоне потенциальной или уже существующей угрозы, информацию об опасности и необходимых действиях.
Почему сирены слышны не везде?
ГПСС напоминает, что проверка системы раннего оповещения проводится раз в полгода. Она необходима для оценки технического состояния оборудования, выявления возможных неисправностей, а также проверки выполнения договоренностей с радио и телевидением, которые в случае угрозы должны информировать население.
Поскольку в прошлом году в Латвии была внедрена система сотового вещания, ставшая частью системы раннего оповещения, теперь проверяется и этот инструмент.
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Задача сирен и системы сотового вещания - предупреждать жителей в случае природных или техногенных катастроф либо угрозы их возникновения.
Поскольку на территории Латвии установлены всего 164 сирены, услышать их можно далеко не во всех населенных пунктах. В чрезвычайных ситуациях будут использоваться и другие способы оповещения населения, в том числе громкоговорители, звуковые системы автомобилей оперативных служб и непосредственный обход жилых домов.