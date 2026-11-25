Вместе с тем Шлесерс призвал прокуратуру оценить решения, которые принимались в отношении авиакомпании ранее, и привлечь к ответственности тех, чьи действия, по его мнению, привели к нынешнему положению airBaltic. В частности, он раскритиковал выпуск облигаций в 2024 году на 380 миллионов евро с годовой процентной ставкой 14,5%, а также прежние решения о расширении самолетного парка. Шлесерс поддерживает привлечение в Латвию и других авиакомпаний, в том числе Ryanair и Wizz Air. Однако, по его оценке, они не смогут обеспечить такое же количество прямых авиарейсов, какое предлагает airBaltic.