Теперь точно в самый последний раз: Шлесерс согласен дать airBaltic еще 175 млн евро
Партия "Латвия на первом месте" готова поддержать государственную гарантию на 175 миллионов евро для airBaltic. Но, по словам лидера партии Айнара Шлесерса, у помощи есть условие.
Руководитель фракции "Латвия на первом месте" (LPV) Айнар Шлесерс намерен призвать однопартийцев поддержать предоставление государственной гарантии на сумму до 175 миллионов евро для национальной авиакомпании airBaltic. Эти средства необходимы для получения второй части финансирования в рамках процедуры реструктуризации Chapter 11, которая проходит в США.
Однако поддержка LPV будет разовой. Если в течение ближайших шести месяцев спасти авиакомпанию не удастся, партия выступит против дальнейшего финансового участия государства.
Об этом Шлесерс заявил журналистам в среду. По его словам, airBaltic фактически находится на грани банкротства. Если Сейм не одобрит предоставление гарантии, крах авиакомпании может поставить под угрозу и работу Рижского аэропорта, поскольку airBaltic является его крупнейшим клиентом.
Политик подчеркнул, что государственная гарантия необходима для того, чтобы дать авиакомпании шанс на спасение в рамках начатой в американском суде процедуры реструктуризации.
Шлесерс считает airBaltic стратегически важным для Латвии предприятием. Авиакомпания обеспечивает прямое сообщение со многими европейскими городами и играет важную роль как для туристической отрасли, так и для предпринимательства. Поэтому, по мнению политика, "последний шанс [спасти предприятие] необходимо использовать".
Вместе с тем Шлесерс призвал прокуратуру оценить решения, которые принимались в отношении авиакомпании ранее, и привлечь к ответственности тех, чьи действия, по его мнению, привели к нынешнему положению airBaltic. В частности, он раскритиковал выпуск облигаций в 2024 году на 380 миллионов евро с годовой процентной ставкой 14,5%, а также прежние решения о расширении самолетного парка. Шлесерс поддерживает привлечение в Латвию и других авиакомпаний, в том числе Ryanair и Wizz Air. Однако, по его оценке, они не смогут обеспечить такое же количество прямых авиарейсов, какое предлагает airBaltic.
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Кроме того, политик предлагает пересмотреть количество рейсов airBaltic и целесообразность сохранения баз авиакомпании в Таллине и Вильнюсе. Он обращает внимание на то, что правительства Литвы и Эстонии не предоставляют перевозчику субсидий.
Дальнейшее существование airBaltic, считает Шлесерс, во многом будет зависеть от того, удастся ли провести реструктуризацию и привлечь стратегического инвестора. "Мы готовы оказать эту единовременную поддержку, чтобы попытаться сохранить airBaltic. (...) Если через полгода нам скажут, что нужно вложить еще деньги, мы больше не будем голосовать за такие предложения", - подчеркнул политик.
Тем временем в среду комиссия Сейма по бюджету и финансам (налогам) поддержала предоставление государственной гарантии на сумму до 175 миллионов евро для получения airBaltic второй части финансирования в рамках американской процедуры Chapter 11.
Разрешение на предоставление гарантии оформлено в виде поправок к закону о мерах по финансовой стабилизации airBaltic. Изменения предусматривают, что государство сможет выступать гарантом по обязательствам авиакомпании на сумму 175 миллионов евро.