Комиссия Сейма одобрила гарантию на 175 млн евро для airBaltic, но получение денег не гарантировано
Бюджетно-финансовая (налоговая) комиссия Сейма в среду поддержала предоставление государственной гарантии в размере до 175 млн евро латвийской национальной авиакомпании airBaltic для получения второй части финансирования в рамках проходящего в США процесса реструктуризации по процедуре Chapter 11.
Разрешение на предоставление гарантии оформлено в виде поправок к закону о мерах финансовой стабилизации airBaltic. Поправки предусматривают, что государство может выступать в качестве гаранта, а законопроект дополнен статьей о предоставлении государственной гарантии на сумму 175 млн евро.
Поправки планируется рассмотреть в срочном порядке. Представители юридического отдела airBaltic пояснили, что это необходимо для того, чтобы до середины декабря успеть оформить гарантию, представить необходимые документы в американский суд, а суд, в свою очередь, успел их рассмотреть и принять решение. Срочность поддержали семь депутатов, двое проголосовали против, один воздержался.
В целом поправки к законопроекту поддержали девять депутатов, против проголосовали две представительницы партии "Суверенная власть".
Без финансирования airBaltic может прекратить работу уже в декабре
Министр сообщения Криш Липшан в перерыве заседания комиссии рассказал журналистам, что депутаты очень тщательно изучают ситуацию в airBaltic.
Министр признал, что, если авиакомпания не получит вторую часть финансирования, уже в середине декабря ей, возможно, придется прекратить деятельность. Липшан также отметил, что "особенно большой очереди из желающих предоставить финансирование нет". Более того, нынешнее предложение о финансировании не гарантировано - кредиторы в любой момент могут его отозвать.
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По словам министра, пока рано говорить и о привлечении стратегического инвестора. Потенциальные инвесторы хотят дождаться, когда станет ясно, сможет ли airBaltic избавиться от долгов, и только после этого решат, вкладывать ли средства в компанию.
Отвечая на вопрос о том, каким может быть результат голосования в Сейме в четверг, 26 ноября, Липшан воздержался от прогнозов. Он отметил, что в среду и четверг утром проводит встречи с парламентскими фракциями, чтобы разъяснить ситуацию.
Зачем нужна гарантия в размере 175 млн евро?
В Министерстве сообщения сообщили, что во вторник, 24 ноября, правительство концептуально поддержало предоставление airBaltic государственной гарантии в размере до 175 млн евро для привлечения частного финансирования, обеспечения непрерывной работы компании и продолжения процесса реструктуризации.
Одновременно правительство поручило в срочном порядке передать на рассмотрение Сейма поправки к закону о мерах финансовой стабилизации airBaltic, которые позволят Кабинету министров принимать решение о предоставлении гарантии.
Выбранное решение предусматривает, что финансирование airBaltic предоставят частные кредиторы, а государство гарантирует выполнение обязательств. Это позволит обеспечить краткосрочные финансовые потребности компании без немедленного выделения средств из государственного бюджета. Гарантия может быть предоставлена только после получения соответствующих полномочий от Сейма и необходимых согласований, в том числе одобрения Европейской комиссии.
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Ранее Липшан пояснил журналистам, что размер второй части финансирования составляет 125 млн евро, однако кредитор требует государственной гарантии на сумму 175 млн евро, поскольку она должна покрывать также проценты по кредиту в размере 50 млн евро. По словам министра, без дополнительного финансирования у авиакомпании уже в середине декабря закончатся деньги и ей придется прекратить работу.
Липшан пояснил, что сначала кредитор предъявит требования к самой airBaltic. Если авиакомпания не сможет выполнить свои обязательства, государству придется исполнить условия гарантии. При этом планируется просить предоставить кредитору приоритет перед другими кредиторами, а в случае исполнения гарантии такой же приоритетный статус получит государство.
Что будет, если до весны не найдут инвестора?
Дополнительное финансирование позволит авиакомпании стабилизировать финансовую ситуацию в зимний период, одновременно продолжая работу над существенным сокращением долговых обязательств, достижением соглашений с кредиторами и пересмотром состава авиапарка. К весне компания должна добиться прогресса в привлечении стратегического инвестора и найти возможность рефинансировать долговые обязательства на более выгодных условиях, отметил Липшан.
В свою очередь, премьер-министр Андрис Кулбергс ранее пояснил журналистам, что одним из первоначальных условий получения второй части финансирования было получение ответа от стратегического инвестора до 12 января 2027 года. Однако, поскольку к этому сроку, скорее всего, не удастся достичь письменного соглашения, его планируется перенести на весну. Кулбергс также сообщил, что лично участвует в переговорах с двумя потенциальными стратегическими инвесторами.
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Если весной не удастся привлечь стратегического инвестора и кредитора, готового рефинансировать долговые обязательства airBaltic на сумму 350 млн евро, существует риск, что государству придется выполнить обязательства по предоставленной гарантии.
Премьер-министр признал, что предоставление гарантии сократит возможности государства по финансированию других бюджетных потребностей. Часть средств уже зарезервирована в планах Министерства финансов, однако в случае успешного привлечения стратегического инвестора эти ресурсы можно будет высвободить.
Во сколько обойдется финансирование airBaltic?
Как уже сообщалось, 19 октября суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка одобрил механизм финансирования деятельности airBaltic (Debtor-in-Possession, DIP) на сумму до 350 млн евро. Однако вопрос о предоставлении новым кредиторам приоритета перед существующими обеспеченными кредиторами пока не решен.
Утвержденный механизм предусматривает предоставление первой части финансирования в размере 175 млн евро, второй - до 125 млн евро и третьей - до 50 млн евро.
Из первой части финансирования airBaltic использовала 78,925 млн евро для выкупа восьми самолетов Airbus A220 и семи двигателей.
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В общей сложности airBaltic получила от кредиторов обязательство предоставить до 350 млн евро нового финансирования для обеспечения ликвидности и продолжения деятельности компании в рамках процедуры Chapter 11.
Привлечение финансирования организовала компания SVP. Предоставить средства обязались Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley, Oaktree Capital Management и Strategic Value Partners. Процентная ставка составляет SOFR + 8 процентных пунктов, или в настоящее время около 12% годовых. Однако предусмотрены и дополнительные комиссионные сборы на сумму до 52,5 млн евро.
Ранее airBaltic планировала привлечь до 257 млн евро у держателей облигаций под 25% годовых, однако этот план реализован не будет.
Что будет с рейсами и купленными билетами?
Процедура Chapter 11 защищает airBaltic от требований кредиторов до завершения реструктуризации долговых обязательств.
В авиакомпании заверяют, что полеты и обслуживание клиентов продолжатся в обычном режиме. Все рейсы будут выполняться в соответствии с запланированной полетной программой, ранее приобретенные билеты и бронирования остаются действительными, а пассажиры могут по-прежнему покупать билеты и путешествовать с airBaltic.
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По завершении процедуры Chapter 11 должен быть разработан план реорганизации компании, который предстоит утвердить суду. Предполагается, что процесс может завершиться в середине 2027 года.
Оборот концерна airBaltic в 2025 году по сравнению с 2024 годом увеличился на 4,2% и составил 779,344 млн евро. Убытки концерна составили 44,337 млн евро, что в 2,7 раза меньше, чем в 2024 году. Всего в прошлом году авиакомпания перевезла 5,2 млн пассажиров - на 1% больше, чем годом ранее.
Летом 2025 года акционером airBaltic стала немецкая национальная авиакомпания Lufthansa. В настоящее время латвийскому государству принадлежит 88,37% акций airBaltic, Lufthansa - 10%, компании Aircraft Leasing 1 датского предпринимателя Ларса Тусена - 1,62%, остальным акционерам - 0,01%. Уставный капитал компании составляет 41,819 млн евро.