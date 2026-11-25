Для сравнения, в Италии этот показатель составляет 73,8 года для женщин и 72,9 года для мужчин. В Литве - 67 и 61,6 года соответственно, а в Эстонии - 60,6 и 56,8 года. При этом общая ожидаемая продолжительность жизни женщин в Латвии в 2024 году составляла 81,2 года, а мужчин - 71,4 года.