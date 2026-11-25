На 21 год меньше, чем в Италии: Латвия оказалась последней в ЕС по продолжительности здоровой жизни
Жители Латвии не только живут меньше большинства европейцев, но и гораздо большую часть жизни сталкиваются с ограничениями из-за проблем со здоровьем. Об этом свидетельствует новый совместный доклад Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Европейской комиссии Health at a Glance: Europe 2026, опубликованный 25 ноября.
От Италии Латвия отстает почти на 21 год
Согласно международному исследованию ОЭСР и данным Eurostat за 2024 год, ожидаемая продолжительность здоровой жизни в Латвии составляет всего 52,5 года. Это самый низкий показатель среди стран Евросоюза, по которым имеются данные. Причем Латвия оказалась на последнем месте как среди мужчин, так и среди женщин.
В среднем по Евросоюзу продолжительность здоровой жизни составляет 65,2 года. Лидером является Италия, где этот показатель достигает 73,4 года. Следом идут Мальта (70,6 года), Греция (69,9 года), Болгария (69,1 года) и Испания (68,6 года).
Значительно лучше, чем в Латвии, ситуация и в соседних странах Балтии. В Литве ожидаемая продолжительность здоровой жизни составляет 64,3 года, а в Эстонии - 58,6 года.
Женщины живут дольше, но больше лет сталкиваются с проблемами со здоровьем
Согласно данным европейской статистики, женщины в Латвии могут рассчитывать в среднем на 53,9 года жизни без ограничений повседневной активности из-за состояния здоровья, а мужчины - лишь на 51,1 года.
Для сравнения, в Италии этот показатель составляет 73,8 года для женщин и 72,9 года для мужчин. В Литве - 67 и 61,6 года соответственно, а в Эстонии - 60,6 и 56,8 года. При этом общая ожидаемая продолжительность жизни женщин в Латвии в 2024 году составляла 81,2 года, а мужчин - 71,4 года.
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Если сопоставить эти показатели, получается, что женщины в Латвии в среднем проводят 27,3 года жизни с определенными ограничениями из-за состояния здоровья, а мужчины - 20,3 года. Иными словами, примерно треть жизни латвийских женщин приходится на годы, когда состояние здоровья в той или иной степени мешает им заниматься привычными повседневными делами.
После 65 лет - еще меньше здоровых лет
С возрастом доля жизни, которую человек может провести без ограничений из-за состояния здоровья, заметно сокращается.
В среднем по Евросоюзу женщины, достигшие 65-летнего возраста, могут рассчитывать еще на 21,8 года жизни, однако менее половины этого времени пройдет без ограничений, связанных со здоровьем. У мужчин ожидаемая продолжительность жизни после 65 лет составляет 18,4 года, причем более половины этого времени они могут сохранять привычную повседневную активность.
Латвия и по этому показателю находится среди стран с наиболее неблагоприятной ситуацией.
Означает ли это, что после 52 лет жители Латвии начинают болеть?
Показатель продолжительности здоровой жизни не означает, что до определенного возраста человек совершенно здоров, а затем внезапно начинает страдать от различных заболеваний.
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При его расчете учитывается то, насколько состояние здоровья мешает человеку выполнять привычные повседневные действия. В основе исследования лежат статистика смертности и результаты опросов населения. Респондентов спрашивают, испытывают ли они ограничения из-за проблем со здоровьем и сохраняются ли эти ограничения на протяжении как минимум шести месяцев. Например, человек может иметь хроническое заболевание, принимать лекарства, но при этом продолжать работать, заниматься домашними делами, путешествовать и вести активный образ жизни.
Авторы исследования также отмечают, что на результаты могут влиять различия в формулировках вопросов в разных странах, субъективное восприятие людьми собственного здоровья, социальные и культурные особенности.
Почему в Латвии сложилась такая ситуация?
В отдельном исследовании, посвященном Латвии, опубликованном ОЭСР в 2026 году, эксперты указали на ряд факторов, отрицательно влияющих на здоровье населения. Среди них - высокое потребление алкоголя и табака, ожирение, недостаточная профилактика заболеваний и ограниченная доступность медицинских услуг.
Сердечно-сосудистые и онкологические заболевания остаются ведущими причинами смертности в Латвии. На них приходится более двух третей всех смертей в стране.
Серьезной проблемой является и финансовая доступность медицинской помощи, особенно для пожилых людей и жителей с низкими доходами. Многие из них не могут позволить себе оплачивать услуги частных медицинских учреждений, а получение финансируемых государством услуг нередко требует длительного ожидания.
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Особенно остро стоит вопрос доступности стоматологической помощи. Согласно новому докладу ОЭСР и Европейской комиссии, Латвия вошла в число пяти стран Евросоюза, где в 2025 году более 15% людей, нуждавшихся в стоматологических услугах, не смогли их получить.