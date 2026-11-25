При этом сам автор признается, что не заинтересован ни в службе в армии, ни в Земессардзе, ни в охотничьих коллективах. Но, как он пишет, готов защищать себя, свою семью и собственность. Отсюда возникает еще один вопрос, который блогер адресует латвийскому обществу: почему граждане страны не вооружены? "Уже как минимум 35 лет мы слушаем, что русские придут. Хорошо - пусть приходят. Но мы должны быть готовы", - заявляет Зигрундосас.