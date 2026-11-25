"Пусть приходят, но мы должны быть готовы": блогер предложил раздать латвийцам снайперские винтовки
Зачем Латвии тратить огромные деньги на профессиональную армию, если Россия способна израсходовать такую сумму за несколько дней? Блогер предлагает вооружить и обучить 100 тысяч граждан, рассчитывая превратить каждого из них в бойца сопротивления.
На портале Pietiek.com блогер Жиго Зигрундосас порассуждал о том, как Латвии следует готовиться к возможному военному конфликту с Россией.
По его мнению, страна напрасно тратит столь большие средства на оборону. "Мне совершенно ясно, что тратить на оборону такие грандиозные деньги не стоит. Те суммы, которые Латвия расходует за год, Россия может потратить за несколько дней. Какая у нас армия? Несколько тысяч против сотен тысяч? Пока кто-нибудь придет нам на помощь, нас уже займут", - пишет автор.
Вместо того чтобы делать ставку преимущественно на профессиональных военных и Земессардзе, блогер предлагает вооружить и обучить значительно более широкие круги населения. По его замыслу, защищать страну должны не только подготовленные военнослужащие, но и многочисленные лояльные граждане, способные в случае войны защитить себя, свои семьи и свою землю.
В качестве исторического примера он приводит советско-финскую Зимнюю войну 1939-1940 годов и финского снайпера Симо Хяюхя. По утверждению блогера, обычный финский крестьянин с винтовкой без оптического прицела уничтожил более 500 противников, причем только в первый день - 25. Автор также рассказывает, что противнику не удавалось приблизиться к месту, где находился снайпер, а отправленный для борьбы с ним стрелок был уничтожен в тот же вечер.
Зигрундосас упоминает и участие финских женщин в обороне страны. По его мнению, успех финнов объяснялся не столько современными технологиями, сколько мотивацией, знанием местности и умением стрелять.
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Однако блогер предлагает не ограничиваться историческими примерами, а применить собственную концепцию в современной Латвии. Он считает, что на техническое оснащение и обучение лояльных граждан достаточно выделить около 300 миллионов евро.
В качестве примера автор приводит комплект снаряжения для одного человека: современную снайперскую винтовку с оптическим прицелом, глушителем и стабилизатором стоимостью около 30 тысяч евро, тепловизор, дрон, специальную одежду, уменьшающую тепловое излучение, и транспортное средство. По его мнению, если подготовить 100 тысяч человек и каждый из них сможет уничтожить хотя бы десять противников, получится миллион. Он полагает, что сама вероятность столкнуться с вооруженным и подготовленным гражданским будет оказывать на противника психологическое воздействие. "Противник знает, что за каждым кустом может стоять кто-то, кто умеет стрелять", - объясняет автор.
В подтверждение того, что латыши способны эффективно участвовать в обороне, Зигрундосас вспоминает латышских стрелков. По его словам, они проявили себя как одни из лучших как на стороне царской армии, так и позднее на стороне Ленина. При этом многие, утверждает блогер, вступали в военные формирования не столько из идеологических соображений, сколько в надежде на независимость Латвии.
При этом сам автор признается, что не заинтересован ни в службе в армии, ни в Земессардзе, ни в охотничьих коллективах. Но, как он пишет, готов защищать себя, свою семью и собственность. Отсюда возникает еще один вопрос, который блогер адресует латвийскому обществу: почему граждане страны не вооружены? "Уже как минимум 35 лет мы слушаем, что русские придут. Хорошо - пусть приходят. Но мы должны быть готовы", - заявляет Зигрундосас.