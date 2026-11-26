Созданные в Латвии нанопокрытия меняют водородную индустрию: компания Naco Technologies выходит на мировой рынок
Латвийская технология, позволяющая сократить использование дорогостоящих благородных металлов до десяти раз и существенно ускорить производственный процесс, уже привлекла внимание крупнейших технологических компаний мира. За несколько лет местная компания Naco Technologies выросла из небольшой научной лаборатории в полноценное производство, продукция которого поставляется в Европу, Азию и Северную Америку.
Хотя развитие водородной индустрии оказалось медленнее, чем прогнозировалось изначально, компания продолжает совершенствовать свою технологию и планирует значительно увеличить производственные мощности в Латвии. О пути от научной идеи до международного бизнеса, привлечении инвестиций и планах на будущее рассказывает коммерческий директор Naco Technologies Райвис Никитинс.
Идея ученых, которая превратилась в бизнес
История Naco Technologies началась с желания ученых и энтузиастов технологий усовершенствовать процесс вакуумного нанесения покрытий. Хотя сама технология вакуумных покрытий известна в мире уже несколько десятилетий, латвийские специалисты увидели возможность сделать ее значительно эффективнее. Поначалу это была научная идея, которую проверяли на небольшой лабораторной установке. Однако, начав переговоры с потенциальными клиентами, компания поняла, что технология может найти гораздо более широкое применение.
"Мы довольно быстро начали общаться с представителями отрасли, чтобы понять, где может применяться наша инновация и какие проблемы она способна решить", - вспоминает Райвис Никитинс.
Особенно большой потенциал команда компании увидела в сфере зеленых технологий, в том числе в производстве и использовании водорода. В этих технологиях применяются дорогостоящие материалы, например платина, иридий и другие благородные металлы, которые существенно увеличивают стоимость оборудования. Кроме того, компоненты должны выдерживать сложные условия эксплуатации - высокие температуры, агрессивную химическую среду и коррозию. Поэтому качество и прочность материалов имеют решающее значение.
Технология, разработанная латвийскими учеными, предложила решение обеих проблем: сократить необходимое количество дорогостоящих материалов и одновременно сохранить или даже улучшить характеристики компонентов.
В десять раз меньше благородных металлов
Главный продукт Naco Technologies - сверхтонкие нанопокрытия, которые наносят на различные промышленные компоненты.
"С помощью нашей технологии мы можем сократить количество используемых благородных металлов в десять и даже более раз. Это позволяет промышленности уменьшить зависимость от дорогих материалов и использовать более дешевые компоненты", - объясняет коммерческий директор компании.
В качестве примера он приводит титан, который применяется в различном оборудовании для водородных технологий. Это прочный, но дорогой материал. Благодаря покрытиям компании в некоторых случаях титановые компоненты можно заменить более дешевой нержавеющей сталью со специальным нанопокрытием. В результате снижается стоимость как самого компонента, так и его покрытия, при этом обеспечивается необходимая прочность.
Такое решение важно не только для производителей водородного оборудования, но и для всей отрасли зеленых технологий. Чем дешевле изготовление необходимых компонентов, тем доступнее становятся сами технологии.
Еще одно конкурентное преимущество Naco Technologies - скорость производства. "Существующие вакуумные технологии обеспечивают очень высокое качество покрытия, однако сам процесс медленный и дорогой. Наша инновация заключается в том, что нам удалось сделать его производительность до десяти раз выше", - говорит Райвис Никитинс.
Кроме того, технология позволяет обрабатывать и такие материалы, которые сложно покрывать традиционными методами.
От небольшой лаборатории до собственного завода
Одна из главных проблем научно-технологических компаний - переход от успешного лабораторного эксперимента к промышленному производству. Naco Technologies удалось преодолеть этот этап.
Поначалу компания работала с небольшими образцами, испытывая различные материалы и составы покрытий. После получения первых положительных результатов началось сотрудничество с потенциальными клиентами. Именно их интерес стал важным стимулом для развития производства.
"У нас была хорошая технология и хорошие результаты, но промышленности нужен был партнер, способный предложить это решение в больших объемах. По сути, сами клиенты подтолкнули нас к тому, чтобы стать производственной компанией", - рассказывает Райвис Никитинс.
Для реализации этих планов компания привлекла венчурные инвестиции и создала производство в Латвии.
Сейчас в Naco Technologies работают 19 человек. В команде - ученые, инженеры и технические специалисты. В помещениях компании одновременно функционируют инновационный центр и производство. В инновационном центре разрабатывают и тестируют новые составы покрытий, а на производственной линии уже обрабатывают компоненты для клиентов.
В лаборатории также можно моделировать реальные условия работы водородного оборудования. Это позволяет проверять, как новые покрытия выдерживают воздействие температуры, химических веществ и другие нагрузки. После успешного прохождения лабораторных испытаний покрытие тестируют на оборудовании клиента. Только затем решение можно внедрять в более масштабное производство.
"Главное достижение заключается в том, что за сравнительно короткое время нам удалось пройти путь от лаборатории до полноценного производства", - подчеркивает коммерческий директор компании.
Латвийские технологии в Европе, Азии и Северной Америке
Производство Naco Technologies находится в Латвии, однако большинство клиентов компании - за рубежом. Ее продукция поставляется в различные европейские страны, а также в Японию, Южную Корею, Китай и Канаду.
"Сейчас мы обслуживаем весь мир из Латвии", - говорит Райвис Никитинс.
Naco Technologies сотрудничает с ведущими мировыми технологическими компаниями, которые используют разработанные в Латвии покрытия в своем оборудовании. На международном рынке важны не только качество продукции, но и способность обеспечивать стабильные поставки в необходимых объемах. Поэтому следующий этап развития связан с увеличением производственных мощностей.
В настоящее время производственная линия Naco Technologies позволяет ежегодно наносить покрытия примерно на 80 тысяч квадратных метров различных поверхностей. С помощью нового технологического решения компания планирует увеличить этот объем примерно до миллиона квадратных метров в год. Это означает рост производственных мощностей более чем в десять раз.
Новая установка позволит значительно увеличить производство
Один из важнейших ближайших проектов компании - установка нового оборудования для рулонного нанесения покрытий. В отличие от нынешней производственной линии, на которой покрытие наносят на уже подготовленные компоненты, новая установка будет обрабатывать металл в рулонах. Впоследствии покрытый материал можно будет использовать в автоматизированном производственном процессе, изготавливая из металлической ленты необходимые детали. Такое решение позволит существенно снизить производственные затраты и увеличить скорость изготовления продукции.
Райвис Никитинс объясняет, что цель компании - сделать технологию нанопокрытий пригодной не только для небольших специализированных партий продукции, но и для массового промышленного производства.
Новую установку планируется разместить в Латвии. При этом компания сохранит и нынешнюю производственную линию, поскольку не все компоненты можно изготавливать из рулонного материала.
Планы по строительству завода в Польше приостановлены
Ранее в планах развития компании было и строительство нового завода в Польше. Эта идея появилась после оценки местонахождения клиентов, логистических расходов и возможностей увеличения производственных мощностей. Значительная часть клиентов Naco Technologies находится в Западной Европе, поэтому завод в Польше позволил бы компании быть ближе к ним.
Однако пока этот проект приостановлен. Причина не в неудаче технологии компании, а в том, что развитие водородной индустрии идет медленнее, чем прогнозировалось изначально. Райвис Никитинс объясняет, что более широкое внедрение водородных технологий сдерживают высокие затраты и недостаточно развитая инфраструктура.
Хотя водород считается одним из возможных решений для декарбонизации экономики, во многих отраслях его использование пока обходится дороже, чем применение традиционных ископаемых энергоресурсов. Поэтому не все предприятия готовы вкладывать значительные средства в новые технологии.
"Мы поняли, что не можем торопиться со строительством еще более крупного завода, поскольку это повлекло бы за собой очень большие расходы. Отрасль развивается медленнее, чем ожидалось", - рассказывает коммерческий директор компании.
Он подчеркивает, что увеличение производственных мощностей должно быть тесно связано с реальным спросом. Компания не хочет строить крупный завод, содержание которого потребует значительных ресурсов, если его мощности не будут использоваться в полной мере. Поэтому сейчас приоритет отдается развитию действующего предприятия в Латвии.
"Мы регулярно общаемся с клиентами, чтобы понять, как они прогнозируют свое развитие и какие производственные мощности им понадобятся в следующем и последующем году. В соответствии с этим планируем и собственные инвестиции", - говорит Райвис Никитинс.
Инвестиции из разных стран мира
Для превращения научной идеи в производственное предприятие необходимы значительные инвестиции. В развитии Naco Technologies важную роль сыграло венчурное финансирование, а также участие в европейских исследовательских и инновационных проектах.
Райвис Никитинс отмечает, что компании удалось привлечь инвесторов из нескольких стран, в том числе Австралии, Великобритании и Венгрии. Общий объем привлеченного венчурного финансирования достиг пяти миллионов евро.
Компания продолжает работать над привлечением дополнительного капитала, который позволит реализовать следующие этапы расширения производства. Однако при планировании инвестиций компания придерживается осторожного подхода.
Райвис Никитинс подчеркивает, что технологическому предприятию важно не только развивать инновации, но и понимать, когда рынок будет готов использовать их в достаточно больших объемах. Именно способность адаптироваться к реальному спросу может стать решающим фактором долгосрочного развития.
В Латвии есть знания, которые можно предложить всему миру
Говоря о деловой среде в Латвии, Никитинс отмечает сильные стороны страны в области материаловедения. По его мнению, в Латвии исторически сформировалась серьезная научная база, которую можно использовать для создания технологий, конкурентоспособных на международном рынке.
Однако одного научного открытия недостаточно. Чтобы оно превратилось в успешный бизнес, необходимы предпринимательская инициатива, финансирование, понимание рынка и способность найти конкретную проблему, которую сможет решить новая технология.
Райвис Никитинс считает, что за последние годы экосистема латвийских стартапов развилась, хотя стране по-прежнему есть чему учиться у других государств, в том числе у Эстонии.
Одна из важнейших задач - добиться того, чтобы инновации, созданные в Латвии, здесь же и производились.
"Разработать технологию - это одно, а получить поддержку для создания здесь же производства и обслуживания клиентов по всему миру из Латвии - совсем другое", - подчеркивает коммерческий директор компании.
Опыт Naco Technologies подтверждает, что это возможно. Компания не только разработала собственную технологию, но и создала производство, а также сумела найти клиентов на международном рынке.
Латвийская технология - в каждом водородном оборудовании
Хотя сейчас деятельность Naco Technologies тесно связана с водородной отраслью, компания видит возможности применения своей технологии и в других сферах. Среди них - производство аккумуляторов, оборудование для очистки воды и другие технологии, где необходимы прочные, эффективные и экономически выгодные покрытия материалов.
Райвис Никитинс объясняет, что главное преимущество компании заключается не в привязке к одной конкретной отрасли, а в самой технологической платформе, которую можно адаптировать для различных задач. Это позволяет компании искать новые возможности для роста даже в период, когда водородная индустрия развивается не так быстро, как ожидалось ранее.
Говоря о перспективах на ближайшие пять-десять лет, Райвис Никитинс отмечает, что компания продолжит следить за развитием рынка и искать новые сферы применения своих решений. Однако долгосрочные амбиции значительно шире нынешних объемов производства.
"Нам очень хотелось бы, чтобы в будущем в каждом водородном оборудовании или другом оборудовании для зеленых технологий использовалась латвийская инновация. Мы хотели бы стать своего рода стандартом и быть частью этих установок", - говорит коммерческий директор компании.
Опыт Naco Technologies показывает, что созданные в Латвии научные разработки могут превратиться в экспортно ориентированное производство. Следующая задача - не только продолжать совершенствовать технологию, но и в нужный момент увеличивать производственные мощности, чтобы воспользоваться возможностями мирового рынка.