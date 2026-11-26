Райвис Никитинс объясняет, что главное преимущество компании заключается не в привязке к одной конкретной отрасли, а в самой технологической платформе, которую можно адаптировать для различных задач. Это позволяет компании искать новые возможности для роста даже в период, когда водородная индустрия развивается не так быстро, как ожидалось ранее.