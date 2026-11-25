По словам премьера, есть три направления, для которых необходимо назначить специальных ответственных руководителей. При этом он пообещал, что речь идет всего о трех конкретных людях, у которых не будет собственных бюро, а все организационные вопросы, связанные с их работой, планируется решать за счет ресурсов Государственной канцелярии.