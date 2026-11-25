Кулбергс хочет трех заместителей - какими важными проблемами они будут заниматься
В правительстве Андриса Кулбергса могут появиться сразу три заместителя премьер-министра. Каждый будет отвечать за отдельное важное направление, при этом собственных бюро у них не будет.
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс (AS) считает необходимым назначить себе трех заместителей, которые будут заниматься отдельными стратегическими направлениями. Речь идет об информационных технологиях и кибербезопасности, пересмотре государственных функций и вопросах искусственного интеллекта, а также управлении крупными проектами. Об этом сам Андрис Кулбергс рассказал в среду в интервью телеканалу TV3.
По словам премьера, есть три направления, для которых необходимо назначить специальных ответственных руководителей. При этом он пообещал, что речь идет всего о трех конкретных людях, у которых не будет собственных бюро, а все организационные вопросы, связанные с их работой, планируется решать за счет ресурсов Государственной канцелярии.
Вопрос о создании должностей заместителей премьер-министра пока еще предстоит обсудить со вторым партнером по правящей коалиции - Национальным объединением.
Сам Кулбергс возьмет на себя руководство ликвидацией Министерства климата и энергетики. При этом назвать конкретную сумму, которую государство сможет сэкономить благодаря упразднению ведомства, премьер пока не смог. "Сегодня по этому вопросу состоится заседание", - заявил глава правительства.
Напомним, в день утверждения правительства Кулбергса уже обсуждалось создание двух должностей заместителей премьер-министра. На эти посты планировалось привлечь парламентского секретаря премьера Кристса Авотса и председателя правления и исполнительного директора компании Tet Улдиса Татарчука.
Ранее Латвийское телевидение сообщало, что Авотс может стать заместителем премьер-министра по вопросам информационных технологий, а Татарчук - по вопросам кибербезопасности. Позднее было уточнено, что Татарчук может отвечать за крупные проекты.