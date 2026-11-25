16-летний латвиец привлек 500 000 долларов на разработку ИИ-ракет, бросив школу ради этого бизнеса
Пока большинство его ровесников еще учатся в средней школе и только начинают задумываться о будущей профессии, 16-летний латвиец Хенрийс Дандзбергс уже основал собственную компанию и привлек 500 000 долларов инвестиций. Молодой предприниматель решил связать свое будущее с оборонными технологиями и занялся разработкой ракет, управляемых искусственным интеллектом.
О необычной истории юноши, его амбициях и решении оставить школу рассказал престижный американский технологический журнал Wired.
Дандзбергс стал одним из самых молодых единоличных основателей компаний в истории стартап-акселератора Кремниевой долины Y Combinator. Благодаря этой программе в свое время получили развитие такие известные компании, как Airbnb, Reddit и Stripe. Теперь к ним присоединился и проект латвийца - Polemos Industries.
Еще в детстве его комната напоминала лабораторию
Детство Хенрийса прошло в разных странах мира. Из-за увлечения отца серфингом семья неоднократно переезжала, успев пожить в Латвии, Индонезии, Австралии и Испании. Отец предпочитал отправляться туда, где можно было найти лучшие волны.
Сам Хенрийс большую часть образования получил дистанционно. Уже в младших классах он выделялся способностями к математике и естественным наукам. Особенно сильно мальчика увлекали технологии: со временем его комната превратилась в настоящую лабораторию с техническими чертежами, роботами, миниатюрными компьютерами и различными деталями, изготовленными на 3D-принтере.
Во время пандемии Covid-19 семья вернулась в Латвию. Заметив серьезный интерес сына к технологиям, родители записали Хенрийса в американскую школу Astra Nova, связанную с американским миллиардером Илоном Маском. В отличие от традиционных учебных заведений, здесь особое внимание уделяется нестандартному мышлению и решению сложных задач.
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Особенно сильно Хенрийса вдохновило занятие, которое провел представитель NASA. После него юноша увлекся авиационной и космической инженерией, а его собственные проекты становились все сложнее. Одним из них стала разработка бионической руки.
Война в Украине подтолкнула его к оборонным технологиям
Поворотным моментом в жизни Хенрийса стало полномасштабное вторжение России в Украину в конце февраля 2022 года. На фоне растущих опасений за безопасность стран Восточной Европы в регионе начали активно появляться новые компании, занимающиеся оборонными технологиями. Хенрийс тоже захотел внести свой вклад в эту сферу.
Молодой предприниматель объясняет свою главную мотивацию патриотизмом и желанием защищать свою страну, другие европейские государства и украинцев, которые воюют против российской агрессии.
Его особенно интересует, как в будущем изменится характер боевых действий и какую роль в них будут играть автономные системы вооружения и искусственный интеллект.
Чтобы совершенствовать технические навыки, Хенрийс начал участвовать в хакатонах - соревнованиях, во время которых программисты и инженеры за ограниченное время разрабатывают новые технологические решения и их прототипы. Участие в одном из таких мероприятий в Лондоне в апреле этого года открыло перед ним неожиданные профессиональные перспективы.
Победа в Лондоне открыла дорогу в Кремниевую долину
В апреле Хенрийс отправился в Лондон на хакатон, организованный сообществом программистов Unicorn Mafia. Победителям обещали особенно привлекательный приз: 10 000 долларов, авиабилет в Сан-Франциско и бесплатные юридические консультации по получению американской визы.
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Хенрийс участвовал в соревновании вместе с Александром Тихенко и Каем Яном, которые были на несколько лет старше него. За неполные 48 часов команда разработала систему искусственного интеллекта, способную проектировать электронные схемы на основе инструкций, сформулированных обычным человеческим языком. Несмотря на то что Хенрийс был самым младшим участником команды, именно он убеждал остальных не останавливаться на достигнутом и дополнить прототип более сложными функциями.
Работа произвела большое впечатление на жюри. Некоторые конкуренты даже отказались от дальнейшей борьбы, не видя возможности победить. Когда команду Хенрийса объявили победителем и юноше передали микрофон, он сообщил присутствующим свой возраст. Многие были шокированы.
Уже на следующей неделе команда представила свою разработку представителям престижного акселератора Y Combinator в Кремниевой долине и получила место в его летней программе.
Казалось, все складывается исключительно удачно: у молодых разработчиков появился стартап с большим потенциалом, а перед ними открылись двери американского технологического рынка. Однако вскоре возникли сложности. Во-первых, Хенрийс сомневался, стоит ли бросать среднюю школу. Во-вторых, внутри команды появились разногласия относительно дальнейшего направления развития компании. Самого Хенрийса гораздо больше интересовала оборонная промышленность. В результате он принял непростое решение прекратить сотрудничество с партнерами и продолжить путь самостоятельно.
Бросил школу ради собственной компании
К лету этого года Хенрийс окончательно решил основать собственную компанию в сфере оборонных технологий. Он повторно подал заявку в Y Combinator, на этот раз уже как единственный основатель проекта. Юноша был уверен, что на рынке военных технологий найдется спрос на его разработку - ракеты, управляемые искусственным интеллектом.
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Поначалу представители акселератора пытались отговорить Хенрийса от этого шага. Их беспокоили не только масштаб проекта и сложность его реализации, но и возраст молодого предпринимателя, а также решение прекратить обучение в средней школе. Партнер акселератора и наставник Хенрийса Харж Тагар объяснял, что создание компании - чрезвычайно серьезное дело и необходимо осознавать возможные последствия такого решения.
Однако Хенрийс оставался непреклонен. Представители акселератора также понимали, что его идея, вероятно, сможет заинтересовать инвесторов. В сентябре юношу приняли в осеннюю программу Y Combinator. Его компания Polemos Industries получила финансирование в размере 500 000 долларов.
Таким образом, 16-летний латвиец стал одним из самых молодых единоличных основателей компании за всю историю существования этого акселератора.
Первый прототип ракеты хотят показать уже в декабре
Несмотря на то что Хенрийсу удалось убедить инвесторов в перспективности своей идеи, ее реализация обещает быть непростой. На рынке оборонных технологий ему придется конкурировать с такими крупными компаниями, как Anduril, CoAspire и Leidos. Они также работают над созданием более дешевых ракет, которые можно производить в больших количествах. Эксперт Центра стратегических и международных исследований США Том Карако отмечает, что одна из главных трудностей при разработке подобного вооружения - найти баланс между стоимостью производства, техническими возможностями и надежностью. Поэтому пока рано говорить о том, сможет ли молодой предприниматель добиться поставленных амбициозных целей.
Тем временем, по словам самого Хенрийса, в Polemos Industries уже ведется работа как над программным обеспечением, так и над физической конструкцией ракеты. Первый прототип юноша надеется продемонстрировать уже в декабре, когда завершится осенняя программа Y Combinator.
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Готов ли 16-летний предприниматель к такой ответственности?
Помимо технологических и финансовых трудностей, Хенрийсу предстоит столкнуться с непростыми этическими вопросами. В частности, ему придется решать, кому разрешать использовать разработанную технологию, кто будет отвечать за возможные технические сбои и как жить с осознанием того, что созданное им оружие может лишать людей жизни.
Хенрийс утверждает, что уже обдумал эти вопросы. Свой выбор он объясняет желанием защищать США и их европейских союзников. Кроме того, молодой предприниматель считает, что появление автономного оружия в будущих военных конфликтах неизбежно.
Однако опыт других предпринимателей в оборонной отрасли показывает, что эмоциональные последствия подобных решений не всегда можно предвидеть заранее. Например, организатор лондонского хакатона Фергус Маккензи-Уилсон в свое время также создал стартап по разработке беспилотников. Изначально предполагалось использовать дроны для эвакуации раненых военнослужащих. Однако после привлечения инвестиций компания начала разрабатывать и решения для военных атак. Примерно в этот период Маккензи-Уилсон покинул компанию, признавшись, что эмоционально оказался не готов к такому повороту развития бизнеса.
Для Хенрийса Дандзбергса это, возможно, один из самых сложных вызовов, который ему еще предстоит преодолеть: не только создать новую технологию, но и определить, какую ответственность он готов нести за ее применение.