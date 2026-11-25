Несмотря на то что Хенрийсу удалось убедить инвесторов в перспективности своей идеи, ее реализация обещает быть непростой. На рынке оборонных технологий ему придется конкурировать с такими крупными компаниями, как Anduril, CoAspire и Leidos. Они также работают над созданием более дешевых ракет, которые можно производить в больших количествах. Эксперт Центра стратегических и международных исследований США Том Карако отмечает, что одна из главных трудностей при разработке подобного вооружения - найти баланс между стоимостью производства, техническими возможностями и надежностью. Поэтому пока рано говорить о том, сможет ли молодой предприниматель добиться поставленных амбициозных целей.