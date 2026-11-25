Забастовки нарушили транспортное сообщение в Европе: отменены авиарейсы, поезда и паромы
В среду, 25 ноября, сразу в нескольких европейских странах пассажиры столкнулись с серьезными транспортными проблемами из-за забастовок. В Греции нарушено воздушное, железнодорожное и морское сообщение, а неожиданная акция протеста сотрудников Eurostar привела к отмене международных поездов, связывающих Великобританию с континентальной Европой.
В Греции остановилось сообщение с островами
В Греции в среду проходит общенациональная 24-часовая забастовка, организованная крупнейшим профсоюзом работников государственного сектора ADEDY. К акции присоединились работники транспорта, медицинских и образовательных учреждений, моряки и представители ряда других профессий.
Как сообщает Reuters, участники забастовки требуют повышения заработной платы, улучшения условий труда, увеличения финансирования здравоохранения и образования, а также возвращения дополнительных ежегодных выплат госслужащим, отмененных в период долгового кризиса в Греции. Демонстрации запланированы в десятках городов страны.
Особенно серьезные проблемы возникли у пассажиров, планирующих путешествия на греческие острова или возвращение с них. Из-за забастовки моряков отменены паромные рейсы, а авиакомпании Aegean Airlines, Olympic Air и SKY express отменили ряд внутренних перелетов.
Нарушена работа 15 аэропортов
Как пишет греческое издание Proto Thema, к забастовке присоединились сотрудники служб полетной информации в 15 региональных аэропортах. Ограничения затронули аэропорты Астипалеи, Икарии, Калимноса, Карпатоса, Касоса, Кастелоризо, Кастории, Козани, Китиры, Лероса, Милоса, Наксоса, Пароса, Ситии и Сироса.
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Крупнейшие международные аэропорты страны, в том числе аэропорт Афин, не входят в этот список. Однако пассажирам рекомендуется заранее проверять статус своих рейсов и учитывать перебои в работе общественного транспорта.
В греческой столице метро и трамваи в среду работают только с 9:00 до 18:00. Ограничения распространяются и на линию метро, соединяющую город с международным аэропортом. Движение пригородных поездов также нарушено, тогда как автобусы и троллейбусы, как сообщает BGNES, должны курсировать по обычному расписанию.
Часть государственных учреждений закрыта, больницы и медицинские центры работают с дежурным персоналом. Из-за участия учителей в забастовке возможны изменения в расписании занятий в школах.
Греки недовольны ростом стоимости жизни
Несмотря на восстановление греческой экономики после продолжительного финансового кризиса, многие жители страны по-прежнему испытывают финансовые трудности. Рост стоимости аренды жилья, продуктов питания и энергоресурсов существенно сказывается на покупательной способности населения.
Согласно ноябрьскому прогнозу Европейской комиссии, экономика Греции в 2026 году вырастет на 1,8%. При этом установленная законом минимальная зарплата в стране, по официальным данным европейской службы занятости EURES, составляет 920 евро в месяц до уплаты налогов.
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Правительство Греции объявило о налоговых льготах и мерах финансовой поддержки населения на общую сумму около 2,2 млрд евро. Кроме того, премьер-министр Кириакос Мицотакис пообещал с декабря 2027 года ввести рождественскую выплату в размере 500 евро примерно для 700 тысяч государственных служащих.
Неожиданная забастовка нарушила сообщение между Лондоном и Парижем
Тем временем с серьезными транспортными проблемами столкнулись пассажиры международного железнодорожного оператора Eurostar, поезда которого соединяют Великобританию с континентальной Европой через тоннель под Ла-Маншем.
В среду часть сотрудников компании неожиданно объявила забастовку, о которой пассажиры не были предупреждены заранее. В результате нарушено движение поездов между Парижем и Лондоном в обоих направлениях, а также затронуто железнодорожное сообщение с Брюсселем.
Согласно информации на официальном сайте Eurostar, к утру среды были отменены как минимум семь поездов. Другие рейсы выполняются с задержками. Компания предупреждает, что перебои могут распространиться и на другие направления, и рекомендует пассажирам по возможности перенести путешествие на другую дату.
Пассажиры отмененных поездов могут бесплатно изменить дату поездки или получить полный возврат стоимости билета. Проверить актуальную информацию о движении поездов можно на сайте Eurostar.
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Компания призвала профсоюзы продолжить переговоры непосредственно с руководством Eurostar, подчеркнув, что остается открытой для конструктивного диалога. Конкретные требования бастующих сотрудников и предполагаемая продолжительность забастовки пока не раскрываются.