В греческой столице метро и трамваи в среду работают только с 9:00 до 18:00. Ограничения распространяются и на линию метро, соединяющую город с международным аэропортом. Движение пригородных поездов также нарушено, тогда как автобусы и троллейбусы, как сообщает BGNES, должны курсировать по обычному расписанию.