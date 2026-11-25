Spar не справляется, Mere ушел: только новая сеть дискаунтеров может спасти жителей Латвии
В Латвии необходима новая сеть магазинов низких цен. Профессор Высшей школы бизнеса Turība Ивета Лининя в интервью порталу Jauns.lv выразила сожаление, что сейчас в стране нет дискаунтеров, подобных магазинам Mere.
"Очень жаль, что Mere ушел от нас. Я понимаю, что это связано с Украиной, санкциями [против России], здесь вопросов нет. Но нам очень не хватает такого магазина - настоящего дискаунтера!"
По словам профессора, главная мотивация крупных розничных торговцев - получение прибыли. Их доля рынка настолько велика, что они могут привлекать покупателей несколькими дешевыми товарами, которые служат своеобразной приманкой, а затем поставлять в магазины лишь небольшое количество таких продуктов, тогда как остальные товары продавать по сравнительно высоким ценам.
Покупателям очень нужны магазины низких цен
"Покупателям очень нужны магазины такого типа, каким был Mere. Я очень надеюсь, что найдется предприниматель, который решится открыть подобный магазин. Понимаю, что это требует больших вложений, особенно для местных предпринимателей, но при правильной организации такие магазины вполне можно открывать. Нам их очень не хватает".
Лининя обратила внимание, что новые владельцы Rimi работают в Европе также в сегменте дискаунтеров. Кроме того, заметно, что они несколько снизили цены на товары и предлагают покупателям реальные скидки.
Несмотря на это, Латвии необходима более развитая сеть магазинов низких цен. Сейчас в стране не работает ни одна сеть дискаунтеров, однако сообщается, что 26 ноября в Риге открывается магазин низких цен Tuvi.
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Покупателей нужно информировать об акциях в магазинах
Профессор продолжила: "Хотелось бы видеть больше активности от Spar, который пока еще держится на рынке, но представлен очень ограниченным количеством магазинов. При этом никакой информации от них нет, коммуникации с покупателями по поводу цен и товаров тоже.
Не знаю, почему они так поступают. Возможно, не хватает средств на маркетинговые мероприятия, но люди привыкли получать информацию. Мы ленимся самостоятельно что-то искать, потому что вокруг и так очень много информации".
Увидев рекламу пачки сливочного масла за 99 центов в другой торговой сети, покупатели скорее отправятся туда, чем станут искать магазины Spar, о которых не сообщается, какие группы товаров в конкретный день можно приобрести со скидкой.
Надежда и на местных предпринимателей
"Если бы Spar активизировался, расширил сеть магазинов и сделал больший акцент на недорогих товарных категориях, такая модель могла бы работать. За этой сетью стоит довольно мощная структура", - отметила профессор. Она также допустила, что нишу Mere может занять какой-нибудь другой предприниматель.
Очень хотелось бы, чтобы это был местный предприниматель.
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"Эта ниша свободна. Мы видели, что Mere практически не проводила рекламных кампаний и других маркетинговых мероприятий. Скорее срабатывало сарафанное радио - люди рассказывали друг другу, что там дешевые товары. Эта сеть магазинов пользовалась большой популярностью".
Пока покупатели мало что могут изменить
Ранее профессор высказала мнение, что отчасти сами покупатели несут ответственность за высокий уровень цен в магазинах, поскольку активно приобретают дорогие товары. Но что могут сделать потребители, если цены на товары у всех трех крупнейших розничных торговцев примерно одинаково высокие?
"Уже ничего не можем сделать. Единственное, что могло бы изменить ситуацию, - появление новой сети дискаунтеров".
По словам эксперта, прискорбно, что торговые сети приходят в Латвию с низкими ценами, привлекают ими покупателей, а затем повышают стоимость наиболее востребованных групп товаров.