"Покупателям очень нужны магазины такого типа, каким был Mere. Я очень надеюсь, что найдется предприниматель, который решится открыть подобный магазин. Понимаю, что это требует больших вложений, особенно для местных предпринимателей, но при правильной организации такие магазины вполне можно открывать. Нам их очень не хватает".