ФОТО: в Юрмалу можно будет отправиться в рождественском вагоне. Посмотрите, как он выглядит!
Нарядная елка, сверкающие гирлянды, бархатные шторы и подарки - уже в эту субботу, 28 ноября, обычная поездка на электричке в Юрмалу может превратиться в небольшое рождественское приключение. Один из вагонов поезда Vivi получил особое праздничное оформление.
С 28 ноября по 10 января в Юрмале пройдет Фестиваль света - горожан и гостей приглашают насладиться эффектными световыми проекциями, лазерными инсталляциями и интерактивными световыми объектами. На этой неделе по всем маршрутам электропоездов начинает курсировать поезд Vivi (название "Ērglis"), в котором один вагон оформлен в рождественской тематике - это превратит повседневную поездку в необычное приключение и пригласит отправиться в Юрмалу.
Пассажиров в празднично украшенном вагоне порадуют елка, сияющие огоньками еловые гирлянды, декоративные ленты, подарочные сверточки, а на окнах - пейзажи заснеженного леса, создающие ощущение рождественской сказки. Праздничное настроение дополнят также поздравительные открытки с теплыми пожеланиями - небольшие приятные приветы.
Маршрут праздничного поезда будет периодически публиковаться в социальных сетях Vivi и Юрмальского фестиваля света.
Чтобы отправиться в праздничную поездку, пассажирам нужно приобрести обычный билет на поезд по выбранному маршруту - отдельный билет для проезда в празднично украшенном вагоне не требуется.
Напомним, что в субботу, 28 ноября, в Юрмале стартует масштабный Фестиваль света, который продлится до 10 января 2027 года. Жителей и гостей города ждут трехмерные видеопроекции на фасадах зданий, лазерные инсталляции, рождественские ярмарки, концерты, самая высокая елка в истории Юрмалы и самая длинная в Латвии праздничная променадная аллея из 217 украшенных елок.