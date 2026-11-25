С 28 ноября по 10 января в Юрмале пройдет Фестиваль света - горожан и гостей приглашают насладиться эффектными световыми проекциями, лазерными инсталляциями и интерактивными световыми объектами. На этой неделе по всем маршрутам электропоездов начинает курсировать поезд Vivi (название "Ērglis"), в котором один вагон оформлен в рождественской тематике - это превратит повседневную поездку в необычное приключение и пригласит отправиться в Юрмалу.