Из Риги в Вильнюс на рождественском поезде: сколько стоит билет и что ждет пассажиров. ВИДЕО
Старинные книги, винтажные чемоданы, письма, глобусы, нарядные елки и теплый свет фонарей - между Ригой и Вильнюсом вновь курсирует необычный рождественский поезд. В этом году литовский железнодорожный перевозчик LTG Link превратил один из вагонов в настоящую библиотеку на колесах.
Рождественская сказка на рельсах
Праздничный поезд начал курсировать между латвийской и литовской столицами 20 ноября и будет радовать пассажиров до 10 января 2027 года. Компания LTG Link продолжает традицию украшать поезда к зимним праздникам уже шестой год подряд, причем каждый раз меняется тематика оформления.
Как сообщает железнодорожный перевозчик, в этом году источником вдохновения стала передвижная библиотека. В вагоне разместили старинные книги, рукописные письма, почтовые марки, карты, глобусы, печатную машинку и дорожные чемоданы. Интерьер дополняют рождественские елки, гирлянды и декоративные фонари.
На маршруте Рига - Вильнюс полностью украшен второй вагон, а в первом вагоне праздничные декорации появились также в зоне первого класса.
Пассажиров ждет еще один сюрприз
Совместно с агентством по развитию туризма и бизнеса Go Vilnius для пассажиров подготовили специальную рождественскую аудиосказку Christmas Walkerus. Послушать ее можно, отсканировав размещенный в вагоне QR-код. Запись доступна на четырех языках - латышском, литовском, английском и польском.
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Главный герой истории - рождественский путешественник, который предлагает отказаться от предпраздничной суеты, замедлить темп жизни и научиться замечать красоту окружающего мира.
Сколько стоит билет на рождественский поезд?
Специальный билет приобретать не нужно - действуют обычные тарифы железнодорожного перевозчика. Посещение праздничного вагона также не требует дополнительной оплаты.
Стоимость поездки в одну сторону составляет:
- во втором классе - от 24 евро;
- в первом классе - от 34 евро.
Дети до шести лет могут путешествовать бесплатно, если не занимают отдельного места, а для детей от 6 до 16 лет предусмотрена скидка в размере 50%.
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Рождественский поезд курсирует ежедневно, время в пути составляет примерно четыре - четыре с половиной часа. Билеты можно приобрести на сайте LTG Link или в мобильном приложении перевозчика.
При покупке необходимо обратить внимание на специальную отметку Christmas train (в литовской версии сайта - Kalėdinis). Именно так в системе продажи билетов обозначены праздничные рейсы. Перевозчик рекомендует приобретать билеты заранее, особенно на выходные дни. Точное время отправления следует проверять на выбранную дату, поскольку расписание может меняться.
Что ждет туристов в рождественском Вильнюсе?
Официально праздничный сезон в литовской столице начнется уже 28 ноября, когда на Кафедральной площади зажгут главную рождественскую елку города. В этот же день откроется рождественская ярмарка, которая будет работать до 27 декабря. Сама елка будет украшать площадь до 6 января 2027 года.
В городе также будут работать ледовый каток, двухэтажная карусель и небольшой рождественский поезд, который будет возить пассажиров по украшенным улицам Старого города.
Одним из самых необычных событий этого года станет самый медленный рождественский марафон, который состоится 12 и 13 декабря. Его участникам предложат преодолеть дистанции от 3 до 42,195 километра, но вместо соревнования на скорость организаторы призывают неспешно гулять, останавливаться в кафе, рассматривать праздничные декорации и открывать для себя малоизвестные уголки Вильнюса.
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Участие в марафоне не требует предварительной регистрации, а все четыре прогулочных маршрута будут доступны туристам до 3 января.
С полной программой рождественских мероприятий в литовской столице можно ознакомиться на официальном туристическом портале Вильнюса.