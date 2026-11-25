Официально праздничный сезон в литовской столице начнется уже 28 ноября, когда на Кафедральной площади зажгут главную рождественскую елку города. В этот же день откроется рождественская ярмарка, которая будет работать до 27 декабря. Сама елка будет украшать площадь до 6 января 2027 года.