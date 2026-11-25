В ноябре 2026 года Министерство здравоохранения представило предложения по дальнейшему ограничению доступности алкоголя. Поводом для их разработки в том числе стала общественная инициатива, авторы которой призвали повысить минимальный возраст приобретения и употребления спиртного до 21 года. Однако министерство предлагает установить возрастную планку в 20 лет. Сейчас покупать алкоголь в Латвии разрешено с 18 лет, тогда как приобретать табачные и никотиновые изделия - с 20 лет.