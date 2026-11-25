Латвия остается в пятерке стран ЕС с самым высоким потреблением алкоголя
Латвия снова оказалась в числе пяти стран Европейского союза (ЕС) с самым высоким потреблением алкоголя, свидетельствует новое международное исследование. Несмотря на уже действующие ограничения на продажу спиртных напитков, Министерство здравоохранения Латвии предлагает еще больше ужесточить правила.
Латвия среди европейских лидеров
Согласно опубликованному 25 ноября докладу Health at a Glance: Europe 2026, подготовленному Организацией экономического сотрудничества и развития совместно с Европейской комиссией, уровень потребления алкоголя в европейских странах значительно различается.
В 2024 году средний показатель по Евросоюзу составил 9,4 литра чистого спирта на человека в год. Для сравнения, в 2014 году он составлял 10,1 литра.
Самые высокие показатели потребления алкоголя зарегистрированы в пяти странах:
- Португалии;
- Латвии;
- Австрии;
- Болгарии;
- Испании.
Во всех этих странах показатель превысил 11 литров чистого спирта на человека в год. Меньше всего алкоголя потребляли на Кипре и в Греции - менее семи литров.
Статистика рассчитывается на основе данных о продажах алкоголя в пересчете на жителей в возрасте от 15 лет. В случае Латвии, Литвы, Эстонии и Италии потребление алкоголя туристами в расчет не включается.
Читайте продолжение после рекламы
Важно отметить, что исследование основано на данных за 2024 год, когда нынешние ограничения на продажу алкогольных напитков в Латвии еще не действовали.
Как сейчас продают алкоголь в Латвии?
С 1 августа 2025 года в Латвии действуют поправки к Закону об обороте алкогольных напитков, существенно ограничивающие доступность спиртного. В магазинах алкоголь разрешено продавать с понедельника по субботу с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям - с 10:00 до 18:00. Ранее приобрести алкогольные напитки можно было ежедневно с 8:00 до 22:00.
Ограничения не распространяются на заведения, где алкоголь продается исключительно в розлив для употребления на месте, а также на магазины беспошлинной торговли.
Изменились и правила покупки алкоголя через интернет. Заказанные на сайте или через мобильное приложение алкогольные напитки разрешено доставлять покупателю не ранее чем через шесть часов после оформления заказа и только в разрешенное для торговли время.
Кроме того, принятые Сеймом поправки предусматривают запрет на ряд маркетинговых приемов. В частности, продавцы не могут предлагать скидки на алкоголь в рамках программ лояльности или стимулировать покупателей приобретать сразу несколько бутылок по сниженной цене.
Также запрещена реклама цен и скидок на алкоголь в интернете, печатных изданиях, кинотеатрах и торговых точках. В магазинах должны быть размещены предупреждения о негативном влиянии алкоголя на здоровье.
Читайте продолжение после рекламы
Алкоголь только с 20 лет: какие изменения предлагают ввести?
В ноябре 2026 года Министерство здравоохранения представило предложения по дальнейшему ограничению доступности алкоголя. Поводом для их разработки в том числе стала общественная инициатива, авторы которой призвали повысить минимальный возраст приобретения и употребления спиртного до 21 года. Однако министерство предлагает установить возрастную планку в 20 лет. Сейчас покупать алкоголь в Латвии разрешено с 18 лет, тогда как приобретать табачные и никотиновые изделия - с 20 лет.
Возрастное ограничение предлагается распространить на все алкогольные напитки, включая пиво, вино и сидр, независимо от их крепости. При этом 18- и 19-летним жителям хотят запретить не только покупать, но и употреблять алкоголь, а также хранить его для личного потребления.
Среди других предложений Министерства здравоохранения:
- полностью запретить рекламу алкогольных напитков и алкогольных брендов;
- ограничить спонсирование спортивных и развлекательных мероприятий с упоминанием алкогольных брендов;
- запретить продажу алкоголя на автозаправочных станциях и в непосредственно связанных с ними торговых точках;
- сделать алкогольные напитки менее заметными в магазинах;
- рассмотреть дополнительные меры по ограничению доступности дешевого алкоголя;
- размещать на упаковках предупреждения о риске развития онкологических заболеваний, опасности употребления алкоголя во время беременности и за рулем.
Читайте продолжение после рекламы
Большинство новых ограничений предлагается ввести с 1 января 2028 года, а дополнительные требования к маркировке алкогольных напитков - с 1 января 2029 года. Пдготовленный министерством информационный доклад передан на согласование до 2 декабря.
Стали ли жители Латвии меньше пить после введения ограничений?
Министерство здравоохранения также проанализировало первые результаты ограничений, вступивших в силу в августе 2025 года. С августа 2025 года по март 2026 года объем алкогольных напитков и пива, выпущенных для потребления в Латвии, сократился на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
Кроме того, анализ Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения показал, что в первые пять месяцев после введения ограничений смертность от причин, непосредственно связанных с употреблением алкоголя, оказалась на 27% ниже прогнозируемого уровня при сохранении прежней тенденции.
Однако в министерстве признают, что период наблюдения пока слишком короткий для окончательных выводов. Снижение объемов продаж началось еще до вступления поправок в силу, а на потребление спиртного также влияют покупательная способность населения, инфляция и изменение ставок акцизного налога.
Представители алкогольной отрасли оценивают результаты ограничений более скептически. Как сообщает ReTV, Латвийская ассоциация алкогольной отрасли обращает внимание на то, что сокращение потребления спиртного наблюдалось во всех странах Балтии еще до изменения правил торговли в Латвии, тогда как новые требования создали дополнительную административную нагрузку на предпринимателей.