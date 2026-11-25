Отныне жители Латвии могут покупать лекарства по своим рецептам в еще одной стране ЕС
С 25 ноября 2026 года жители Латвии могут покупать лекарства по своим электронным рецептам в Австрии. Жители Австрии, приезжающие в Латвию, также смогут воспользоваться этой возможностью.
Обмен данными
С 4 марта 2024 года лекарства по электронным рецептам, выписанным в Латвии, при необходимости можно купить в другой стране Европейского союза (ЕС), с которой Латвия обменивается данными об электронных рецептах.
До сих пор жители Латвии могли воспользоваться своими электронными рецептами в Чехии, Греции, Хорватии, Эстонии, на Кипре, в Литве, Польше, Финляндии и в некоторых регионах Испании. Теперь к этому списку присоединилась и Австрия. Граждане этих стран ЕС также могут покупать необходимые им лекарства в латвийских аптеках.
За десять месяцев 2026 года за рубежом отпустили лекарства по 2275 электронным рецептам, выписанным в Латвии. Это на 12% больше, чем за тот же период прошлого года. Чаще всего лекарства по латвийским рецептам покупали в Эстонии и Литве. Растет и число электронных рецептов, выписанных за рубежом, по которым лекарства получают в Латвии. К 1 ноября этого года в латвийских аптеках отпустили лекарства по 1437 таким рецептам. Это на 28% больше, чем за тот же период прошлого года.
Что нужно учитывать?
В аптеке сообщите, что вы житель Латвии и хотите купить лекарство по электронному рецепту, выписанному в Латвии. Предъявите фармацевту или его ассистенту документ, удостоверяющий личность, – паспорт или eID-карту. В каждой стране действуют свои правила о том, какие документы удостоверяют личность, поэтому лучше выяснить это до поездки.
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В других странах ЕС аптекам может быть разрешено отпускать лекарство по электронному рецепту частями. В таком случае в аптеке могут пересыпать нужное количество лекарства из большой упаковки в пакет поменьше и выдать его вместе с инструкцией по применению. В электронном рецепте будет видно, выдано лекарство полностью или частично. Оставшееся количество затем можно будет купить в Латвии по тому же рецепту. Частичный отпуск лекарств по электронному рецепту доступен не во всех странах.
В другой стране ЕС нельзя купить по латвийскому электронному рецепту лекарства, содержащие психотропные или наркотические вещества. Это касается и препаратов, указанных в рецепте в виде свободного текста, например лекарств, которые аптеки изготавливают на заказ.
В другой стране ЕС также нельзя купить лекарство по выписанному в Латвии электронному рецепту, если оно выписано по наименованию действующего вещества.
Как получить компенсируемые лекарства в другой стране ЕС?
Если пациенту в Латвии выписали электронный рецепт на лекарство, стоимость которого компенсирует государство, в другой стране ЕС за него придется заплатить из собственных средств. При покупке в аптеке нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, – паспорт или eID-карту. В каждой стране действуют свои правила о том, какие документы удостоверяют личность, поэтому лучше выяснить это до поездки.
Вернувшись в Латвию, пациент может обратиться в Национальную службу здравоохранения за возмещением расходов в соответствии с действующими в Латвии условиями компенсации стоимости лекарств.
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Как купить лекарство, выписанное родственнику?
В странах ЕС, где это разрешено, от имени пациента может действовать уполномоченное лицо. Для латвийских пациентов это может быть, например, родитель несовершеннолетнего пациента, его опекун или попечитель либо человек, которому пациент предоставил право действовать от своего имени на портале E-veselība.
Если правила страны пребывания это допускают, в аптеке нужно предоставить данные, удостоверяющие личность как пациента, так и уполномоченного лица.