За десять месяцев 2026 года за рубежом отпустили лекарства по 2275 электронным рецептам, выписанным в Латвии. Это на 12% больше, чем за тот же период прошлого года. Чаще всего лекарства по латвийским рецептам покупали в Эстонии и Литве. Растет и число электронных рецептов, выписанных за рубежом, по которым лекарства получают в Латвии. К 1 ноября этого года в латвийских аптеках отпустили лекарства по 1437 таким рецептам. Это на 28% больше, чем за тот же период прошлого года.