Лукашенко позвал Зеленского в Москву и пообещал гарантировать его безопасность
Александр Лукашенко предложил Владимиру Зеленскому вместе отправиться в Москву для переговоров с Россией, пообещав лично гарантировать безопасность украинского президента. Зеленский ответил неожиданным встречным предложением.
Предложение Лукашенко прозвучало в интервью французскому журналу Le Point. Белорусский лидер заявил, что готов вместе с Зеленским сесть в самолет и отправиться в российскую столицу. "Я могу с Зеленским сесть в самолет и полететь в Москву. Мы вдвоем, при этом я буду гарантировать его безопасность и все остальное", - сказал Лукашенко.
Он также заявил, что если Зеленский не согласится на такое предложение, ему следует продолжать войну и самому отправиться на фронт с автоматом Калашникова. "Если он этого не принимает, пусть продолжает воевать, пусть сам отправляется на фронт с автоматом Калашникова и сражается. Война продолжается, ее нужно остановить", - добавил белорусский лидер.
Владимир Зеленский, комментируя предложение Лукашенко, заявил, что подобные заявления лишь засоряют информационное пространство неконструктивными идеями.
"Тогда пусть он вместе с Путиным едет в Киев. И мы тоже гарантируем им безопасный прием", - ответил Зеленский журналистам.
Украинский президент подчеркнул, что в условиях продолжающейся войны встречаться ни в Москве, ни в Киеве невозможно, и это прекрасно понимают все стороны. "Почему Лукашенко выдвигает несерьезные предложения? Мы находимся в состоянии войны, мы не можем встречаться ни в Москве, ни в Киеве. Мы все это прекрасно понимаем. Когда кто-то так говорит, это просто несерьезные разговоры. Это означает, что этот человек не помогает нам приблизить окончание войны", - заявил Зеленский. Он добавил, что Лукашенко таким образом лишь "засоряет информационное пространство".
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Лукашенко находится у власти в Беларуси с 1994 года. В феврале 2022 года он позволил российским войскам использовать белорусскую территорию для вторжения в Украину, однако впоследствии отрицал наличие планов непосредственного участия белорусской армии в войне. При этом Беларусь, которой управляет Лукашенко, остается экономически и политически зависимой от России. На ее территории также размещена часть российского ядерного арсенала.
Украина уже несколько месяцев предупреждает Минск о рисках дальнейшего вовлечения в войну. Киев обращает внимание на усиление российских атак на северные регионы страны, а также утверждает, что на белорусской стороне границы зафиксированы военные приготовления.