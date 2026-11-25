Украинский президент подчеркнул, что в условиях продолжающейся войны встречаться ни в Москве, ни в Киеве невозможно, и это прекрасно понимают все стороны. "Почему Лукашенко выдвигает несерьезные предложения? Мы находимся в состоянии войны, мы не можем встречаться ни в Москве, ни в Киеве. Мы все это прекрасно понимаем. Когда кто-то так говорит, это просто несерьезные разговоры. Это означает, что этот человек не помогает нам приблизить окончание войны", - заявил Зеленский. Он добавил, что Лукашенко таким образом лишь "засоряет информационное пространство".