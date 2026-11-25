Инспекция напоминает, что медицинские услуги, в том числе диагностику, в Латвии разрешено предоставлять только медицинским работникам, зарегистрированным в установленном законом порядке, и только в зарегистрированных медицинских учреждениях. Согласно Закону о лечении, самостоятельно заниматься медицинской практикой могут исключительно специалисты, внесенные в соответствующий реестр. Медицинскую деятельность также разрешено осуществлять только учреждениям, которые соответствуют установленным обязательным требованиям.