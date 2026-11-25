Турецкие стоматологи хотят бесплатно проконсультировать рижан, но Инспекция здравоохранения против
Турецкие стоматологи из клиники Agagsia Dental Clinic не имеют права оказывать медицинские услуги жителям Латвии в помещениях гостиницы Avalon Hotel & Conferences в Риге. Об этом заявила Инспекция здравоохранения (VI), узнавшая о планах организовать там консультации с 28 по 30 ноября.
Представители турецкой клиники собираются проводить в гостинице стоматологические консультации. В социальных сетях Facebook, Instagram и TikTok размещена реклама, приглашающая жителей Латвии записаться на бесплатный прием к стоматологу-консультанту. На подобных выездных встречах в Риге специалисты обычно проводят первичный осмотр, оценивают снимки и составляют предварительный план и стоимость лечения в Турции с учетом трансфера и проживания.
Получив информацию о подобной рекламной кампании, Инспекция здравоохранения оценила ситуацию и 19 ноября проинформировала представителей гостиницы, а также Латвийскую ассоциацию гостиниц и ресторанов о характере запланированного мероприятия и требованиях законодательства.
В Инспекции подчеркнули, что турецкие стоматологи не имеют права оказывать медицинские услуги жителям Латвии в помещениях гостиницы. Однако представители гостиницы в ответе ведомству заявили, что не могут идентифицировать данное мероприятие и не намерены предпринимать какие-либо корректирующие действия.
Инспекция напоминает, что медицинские услуги, в том числе диагностику, в Латвии разрешено предоставлять только медицинским работникам, зарегистрированным в установленном законом порядке, и только в зарегистрированных медицинских учреждениях. Согласно Закону о лечении, самостоятельно заниматься медицинской практикой могут исключительно специалисты, внесенные в соответствующий реестр. Медицинскую деятельность также разрешено осуществлять только учреждениям, которые соответствуют установленным обязательным требованиям.
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"Помещения гостиницы не являются медицинским учреждением, поэтому оказание в них стоматологических услуг недопустимо", - подчеркивает Инспекция здоровья.
Ведомство призывает жителей Латвии перед записью на консультацию проверять, имеет ли специалист право практиковать в стране и предоставляется ли услуга в зарегистрированном медицинском учреждении.
Это поможет избежать получения нелегальных медицинских услуг и возможных трудностей с защитой прав пациента в случае возникновения претензий к качеству обслуживания.