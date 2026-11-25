"Почему риски перекладываются на государство?" Эксперт поставил под сомнение условия спасения airBaltic
Государственная гарантия в размере до 175 миллионов евро для привлечения финансирования airBaltic существенно меняет первоначальный план спасения авиакомпании.
Управляющий партнер международной финансовой и аудиторской компании Grant Thornton Baltic в Латвии Райтис Логинс обращает внимание на то, что риски, которые изначально должны были взять на себя частные кредиторы, теперь все больше перекладываются на государство. При этом остается неясным, насколько защищены интересы налогоплательщиков.
Почему государству приходится брать на себя риски?
Изначально финансирование, необходимое для спасения airBaltic, представлялось как сделка на 350 миллионов евро, обеспеченная частными финансовыми учреждениями. Однако теперь для получения следующей части финансирования государству необходимо взять на себя значительные финансовые обязательства.
"На мой взгляд, самый важный вопрос в этой ситуации заключается не только в том, должно ли государство помочь airBaltic продолжить работу. Вопрос в том, почему риски, которые изначально взяли на себя частные кредиторы, теперь все в большей степени перекладываются на Латвийское государство и получает ли оно взамен соответствующие гарантии", - отмечает Логинс.
Эксперт напоминает, что в плане финансирования на 350 миллионов евро, публично представленном 14 сентября при запуске процедуры реструктуризации в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве (Chapter 11), государственная гарантия Латвии не предусматривалась.
"Теперь речь идет о государственной гарантии на сумму до 175 миллионов евро. Это не небольшое техническое уточнение условий финансирования, а существенное изменение первоначального распределения рисков", - подчеркивает Логинс.
Государство не должно страховать частных кредиторов
По словам эксперта, у такого поворота событий может быть экономически обоснованное объяснение. Первоначальная структура финансирования в рамках процедуры реструктуризации предусматривала, что новые кредиторы получат обеспечение с наивысшим приоритетом, в том числе за счет отдельных активов, которые уже служат обеспечением по облигациям на сумму 380 миллионов евро.
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Однако держатели существующих облигаций выступили против такого решения. В результате новым кредиторам не гарантирован первоначально предусмотренный приоритет в отношении заложенных активов. В этих условиях государственная гарантия может стать инструментом, компенсирующим риски частных кредиторов. "На финансовом рынке такая ситуация не является чем-то необычным. Если кредитор не может получить обеспечение, на которое изначально рассчитывал, он ищет другие способы снижения рисков. Однако вопрос в том, должно ли Латвийское государство брать на себя эту функцию и на каких условиях. Если частный кредитор не может договориться с существующими кредиторами о необходимом ему приоритете залога, это автоматически не означает, что данный риск должно взять на себя государство. Государство - не страховщик частных кредиторов", - отмечает Логинс.
Сможет ли Латвия вернуть деньги налогоплательщиков?
Особую обеспокоенность эксперта вызывает вопрос о том, какими правами будет обладать государство, если ему действительно придется выполнить свои обязательства по гарантии.
Если Латвия выплатит кредиторам до 175 миллионов евро, сможет ли она получить права на заложенные активы и вернуть свои средства раньше других кредиторов? Или государство просто станет еще одним кредитором, возможность возврата денег которому будет зависеть от того, сколько активов останется у авиакомпании?
Именно эти нюансы, по мнению Логинса, могут определить, удастся ли в будущем вернуть деньги налогоплательщиков.
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"Обществу объясняют, что гарантия не является прямым займом из государственного бюджета и что финансирование предоставят частные кредиторы. Однако гарантия не является бесплатным и безрисковым инструментом. Если предприятие не сможет выполнить свои обязательства, гарантированная государством сумма может превратиться в реальные расходы бюджета", - предупреждает эксперт.
По его словам, до принятия такого решения необходимо четко понимать, какие права получит государство взамен принятых на себя рисков, каким образом будет обеспечен возврат средств и какие механизмы позволят избежать ситуации, при которой частные кредиторы окажутся защищены, а государство понесет убытки.
Почему затягивается поиск инвестора?
Сложившаяся ситуация также вызывает вопросы относительно результатов поиска стратегического инвестора для airBaltic. Первоначально предполагалось, что ответ о его участии будет известен к 12 января 2027 года, однако теперь этот срок планируется перенести на весну. Логинс не исключает, что авиакомпании удастся найти стратегического инвестора, однако признает, что процесс идет медленнее, чем предполагалось изначально.
Потенциальные инвесторы оценивают не только перспективы авиакомпании и ее значение для экономики Латвии, но и объем задолженности, отношения между кредиторами, результаты реструктуризации и дополнительные риски, которые им придется взять на себя. "Возможно, потенциальный инвестор хочет дождаться большей ясности относительно финансового положения предприятия, прежде чем брать на себя обязательства. Однако это время ожидания стоит компании денег, и теперь часть рисков, связанных с этой неопределенностью, берет на себя Латвийское государство", - заключает Логинс.