Однако держатели существующих облигаций выступили против такого решения. В результате новым кредиторам не гарантирован первоначально предусмотренный приоритет в отношении заложенных активов. В этих условиях государственная гарантия может стать инструментом, компенсирующим риски частных кредиторов. "На финансовом рынке такая ситуация не является чем-то необычным. Если кредитор не может получить обеспечение, на которое изначально рассчитывал, он ищет другие способы снижения рисков. Однако вопрос в том, должно ли Латвийское государство брать на себя эту функцию и на каких условиях. Если частный кредитор не может договориться с существующими кредиторами о необходимом ему приоритете залога, это автоматически не означает, что данный риск должно взять на себя государство. Государство - не страховщик частных кредиторов", - отмечает Логинс.