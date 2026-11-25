Россия предупредила о возможном прекращении выплаты пенсий почти 6000 жителям Латвии
Министерство иностранных дел России заявило, что не сможет продолжать выплату пенсий проживающим в Латвии военным пенсионерам, если по требованию латвийских властей будет закрыт отдел социального обеспечения при консульском отделе посольства России.
В связи с этим в понедельник в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Латвии Рамона Красовска.
"Официальной Риге предложено оценить гуманитарные последствия требуемого ею шага, учитывая, что для многих получателей пенсия является единственным источником дохода", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
О том, что Латвия потребовала уволить всех сотрудников отдела социального обеспечения, МИД России сообщил в субботу. Латвийские власти это заявление пока не комментировали.
Россия выплачивает пенсии военным пенсионерам и членам их семей в соответствии с межгосударственным соглашением от 1994 года.
По данным МИД России, речь идет о почти 6000 человек, среди которых есть как граждане России, так и граждане Латвии.