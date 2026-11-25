Латвия вступает в метеорологическую зиму - по всей стране ударят морозы
На этой неделе в Латвии постепенно наступает метеорологическая зима, а к выходным морозы ожидаются на всей территории страны, прогнозируют синоптики.
Местами в восточной части Латвии метеорологическая зима уже наступила. Так, на метеостанции в Алуксне среднесуточная температура воздуха с 23 ноября держится ниже нуля. В целом по стране наступление зимы ожидается 25-27 ноября.
Метеорологическая зима начинается, когда среднесуточная температура воздуха остается ниже нуля не менее пяти дней подряд. Первым днем зимы считается первый из этих пяти дней. В прошлом году метеорологическая зима в Латвии началась 23 ноября, в 2024 году - 4 декабря, а в 2022 и 2023 годах - уже 17 ноября.
В четверг, 26 ноября, местами в Латвии пройдут небольшие дожди и снег, а в последующие дни облака будут чаще рассеиваться и преимущественно обойдется без осадков. Начиная с пятницы температура воздуха по всей стране опустится ниже нуля. В самые холодные ночи столбики термометров местами приблизятся к отметке -10 градусов, а на большей части территории страны небольшой мороз сохранится и днем.
В субботу над Латвией окажется центр антициклона, который затем сместится в юго-восточном направлении, вследствие чего немного усилится южный и юго-западный ветер.
Ожидается, что на следующей неделе осадков будет мало. Прогнозы относительно температуры воздуха пока расходятся. В Курземе наиболее вероятна оттепель с повышением температуры до +8 градусов, а самая холодная погода сохранится в Латгале.