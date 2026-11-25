В четверг, 26 ноября, местами в Латвии пройдут небольшие дожди и снег, а в последующие дни облака будут чаще рассеиваться и преимущественно обойдется без осадков. Начиная с пятницы температура воздуха по всей стране опустится ниже нуля. В самые холодные ночи столбики термометров местами приблизятся к отметке -10 градусов, а на большей части территории страны небольшой мороз сохранится и днем.