Новые пакоматы имеют модульную конструкцию, занимают всего 1,5-2 квадратных метра и позволяют получать и отправлять посылки такого же размера, как и традиционные пакоматы. Они разработаны для того, чтобы сделать услуги доставки еще доступнее, приблизив пакоматы к домам жителей и их повседневным маршрутам. Модульная конструкция позволяет адаптировать вместимость устройств к спросу в конкретном месте, при необходимости добавляя дополнительные ячейки.