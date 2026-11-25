В Латвии появятся пакоматы нового поколения - чем они отличаются от привычных?
Международная технологическая и логистическая компания Omniva 24 ноября начала установку и тестирование в Латвии пакоматов нового поколения. В ближайшее время планируется установить почти 30 новых устройств в рамках стратегии модернизации и расширения сети пакоматов компании.
Новые пакоматы имеют модульную конструкцию, занимают всего 1,5-2 квадратных метра и позволяют получать и отправлять посылки такого же размера, как и традиционные пакоматы. Они разработаны для того, чтобы сделать услуги доставки еще доступнее, приблизив пакоматы к домам жителей и их повседневным маршрутам. Модульная конструкция позволяет адаптировать вместимость устройств к спросу в конкретном месте, при необходимости добавляя дополнительные ячейки.
В отличие от традиционных пакоматов, устройства нового поколения не нуждаются в постоянном подключении к электросети. Они работают от аккумуляторов, которые заряжаются с помощью солнечных панелей. Это упрощает установку и позволяет размещать пакоматы даже там, где подключение к электросети затруднено.
Где появятся новые пакоматы?
На первом этапе пакоматы нового поколения планируется установить в Риге, Елгаве, Юрмале, Огре, Екабпилсе, Сигулде, Цесисе, Лимбажи, а также в Адажи, Берги, Катлакалнсе и Аугсткалне.
Клиенты смогут получать и отправлять посылки уже с первого дня работы устройств. При этом в зимние месяцы Omniva будет проверять работу новых пакоматов в реальных условиях, уделяя особое внимание их надежности и удобству использования.
"В новых пакоматах можно размещать посылки такого же размера, как и в традиционных, а использование солнечной энергии дает нам больше свободы при выборе места установки. Однако устройства должны надежно работать и в условиях балтийской зимы. Испытания покажут, насколько хорошо они работают в реальных условиях", - отметил руководитель по продуктам Omniva Танел Раун.
Чем новые пакоматы отличаются от привычных?
В каждом новом пакомате предусмотрено около 40 ячеек, количество которых можно увеличить за счет установки дополнительных модулей. При этом сами ячейки немного больше, чем в существующих крупных пакоматах.
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Все устройства, установленные на этапе тестирования, будут оснащены сенсорными экранами. Это позволит клиентам получать и отправлять заранее оформленные посылки даже без смартфона. В будущем Omniva планирует внедрить и модели без экранов, для использования которых потребуется мобильное приложение компании.
Если новая технология подтвердит свою надежность в зимних условиях, Omniva продолжит развивать сеть пакоматов, постепенно заменяя устаревшие устройства и устанавливая новые.
Внедрение пакоматов нового поколения является частью долгосрочной стратегии Omniva по созданию более плотной, гибкой и доступной для жителей сети пакоматов во всех странах Балтии.