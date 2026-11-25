По мнению Кулбергса, начинать год с временным бюджетом вполне нормально, и такая ситуация характерна для первого года после выборов. По его словам, никто не обещал "быстрого бюджета", поскольку всем новым министрам еще предстоит поработать со своими ведомствами и партнерами, чтобы найти возможности для экономии в различных отраслях.