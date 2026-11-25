Ситуация с госфинансами оказалась хуже, чем ожидалось. Что ждет Латвию в 2027 году?
Латвия начнет 2027 год с временным государственным бюджетом, поскольку разработать и утвердить новый бюджет до конца декабря уже не успеют. Премьер-министр Андрис Кулбергс в среду в интервью TV3 заявил, что принятия бюджета следует ожидать не раньше конца января или февраля.
По мнению Кулбергса, начинать год с временным бюджетом вполне нормально, и такая ситуация характерна для первого года после выборов. По его словам, никто не обещал "быстрого бюджета", поскольку всем новым министрам еще предстоит поработать со своими ведомствами и партнерами, чтобы найти возможности для экономии в различных отраслях.
Политик также признал, что через четыре года Латвия не сможет достичь бездефицитного бюджета, хотя ранее он это обещал. Отступление от своего обещания Кулбергс объяснил тем, что реальное положение государственных финансов оказалось хуже, чем предполагалось ранее.
Премьер отметил, что некоторые обещания политиков на следующий год придется выполнить в любом случае, однако от других придется отказаться или перенести сроки их реализации.
Что временный бюджет означает для жителей Латвии?
Как сообщили агентству LETA в Министерстве финансов, временный бюджет является предусмотренным законом механизмом, который обеспечивает непрерывную работу государства до вступления в силу нового бюджета.
Минфин подготовит распоряжение о временном бюджете на 2027 год, определив необходимые для функционирования государства расходы и условия финансирования в соответствии с установленным законом порядком.
В министерстве заверили, что жители продолжат получать пенсии и пособия, а работники государственных учреждений - зарплаты в соответствии с действующими нормативными актами. Государственные учреждения продолжат работу, также сохранится финансирование мероприятий, начатых в предыдущем году.
Будут выделяться и средства, необходимые для выполнения функций самоуправлений. В основе временного бюджета лежат выполнение существующих обязательств и продолжение уже начатых работ.
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Закон также позволяет финансировать новые проекты Европейского союза и другие проекты, реализуемые за счет иностранной финансовой помощи, обеспечивая необходимое государственное софинансирование, чтобы не задерживать инвестиции в экономику.
Возможные задержки коснутся главным образом новых инициатив, для реализации которых необходимы дополнительное финансирование и соответствующее решение в рамках нового государственного бюджета, пояснили в Минфине.