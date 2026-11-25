Кулбергс пообещал "большие новости" о перевозке украинского зерна через Латвию
Пока в Латвии продолжаются дискуссии о запрете транзита российского зерна, правительство ведет переговоры с Украиной. Премьер-министр Андрис Кулбергс пообещал в ближайшее время сообщить "большие новости", однако раскрывать подробности пока не стал.
По словам политика, на этой неделе правительство не рассматривало вопрос транзита российского зерна, поскольку все время заняла подготовка решения по airBaltic. Кулбергс рассказал, что Латвия совместно с Украиной работает над тем, как использовать латвийскую инфраструктуру для содействия экспорту украинского зерна. Подробностей премьер не раскрыл, пообещав в ближайшее время сообщить "большие новости".
На замечание о том, что поддержка Украины не исключает возможности прекращения транзита российского зерна через Латвию, Кулбергс ответил, что это комплексный вопрос и "мы не можем предпринимать поспешных шагов".
Отвечая на вопрос о возможности закрытия границы с Россией для транспорта, как это решила сделать Эстония, Кулбергс назвал решение соседней страны ошибочным, объяснив его предвыборной обстановкой.
По мнению латвийского политика, закрывать границу неразумно, если этого не сделают одновременно все три страны Балтии. Сейчас Латвия готовится к увеличению транспортного потока на своей границе. Латвийская сторона рассматривает четыре сценария дальнейших действий, однако Кулбергс не стал раскрывать их подробности.
Как и в случае с зерном, говоря о закрытии границы, премьер упомянул транзитные грузы партнеров из Азии и США, которые уже направляются в Латвию и которые необходимо учитывать.
Как сообщалось, 24 ноября после заседания правительства Кулбергс заявил, что Кабинету министров еще предстоит оценить, каким образом можно запретить транзит российского зерна. По его словам, информация о российском зерне не была согласована. Премьер хочет еще раз проверить все данные, в том числе обратившись к службам безопасности. Он также консультируется с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем относительно возможных последствий такого запрета.
Глава правительства надеется, что необходимая информация будет собрана и уже на следующей неделе вопрос сможет рассмотреть Кабинет министров. При этом он не уточнил, каких именно сведений сейчас ожидает. Кулбергс также заверил, что этот вопрос от имени всех трех стран Балтии уже вынесен на обсуждение в Брюсселе.
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Политик отметил, что, руководствуясь эмоциями, решение о запрете транзита зерна можно принять хоть сейчас, однако такой шаг, по его мнению, был бы безответственным по отношению к государству, его долгосрочным интересам и Украине. Он подчеркнул, что Латвия не хочет иметь дело с российским зерном, но поспешное решение будет автоматически означать, что Латвия не сможет помочь Украине.
Как уже сообщалось, 13 ноября Министерство иностранных дел (МИД), которое тогда еще возглавляла Байба Браже, предложило ввести запрет на транзит российского и белорусского зерна с использованием механизма национальных санкций. Совместно с другими министерствами МИД подготовил и представил Кулбергсу проект правил Кабинета министров, предусматривающий запрет транзита зерна российского и белорусского происхождения через территорию Латвии. О необходимости оценить возможность запрета транзита российского зерна Кулбергс говорит уже более месяца.