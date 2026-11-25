Политик отметил, что, руководствуясь эмоциями, решение о запрете транзита зерна можно принять хоть сейчас, однако такой шаг, по его мнению, был бы безответственным по отношению к государству, его долгосрочным интересам и Украине. Он подчеркнул, что Латвия не хочет иметь дело с российским зерном, но поспешное решение будет автоматически означать, что Латвия не сможет помочь Украине.