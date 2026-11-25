В Латвии
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В среду латвийцев ждут и снег, и солнце
В среду в Латвии местами ожидаются снег и мокрый снег, однако временами из-за облаков будет выглядывать солнце. Водителям следует быть осторожными - на отдельных участках дороги будут скользкими.
Днем атмосферное давление повысится, временами небо будет проясняться. Местами ожидаются мокрый снег и снег, на западе страны также пройдет дождь. На отдельных участках дороги будут скользкими. Будет дуть слабый или умеренный ветер северных направлений. Максимальная температура воздуха составит от -1 до +4 градусов.
В Риге также ожидаются временные прояснения, осадков не прогнозируется. Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-восточный ветер. Температура воздуха составит +1...+2 градуса.