Днем атмосферное давление повысится, временами небо будет проясняться. Местами ожидаются мокрый снег и снег, на западе страны также пройдет дождь. На отдельных участках дороги будут скользкими. Будет дуть слабый или умеренный ветер северных направлений. Максимальная температура воздуха составит от -1 до +4 градусов.