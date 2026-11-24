Обычный понедельник превратился в кошмар для жителей дома на улице Авоту в Риге
В напряженной обстановке провели вечер понедельника жители дома на улице Авоту в Риге. В квартире на третьем этаже вспыхнул пожар площадью 20 квадратных метров. Один из соседей бросился на помощь, 20 жильцов покинули здание с помощью пожарных, а одному ребенку потребовалась помощь медиков.
В 22:00 у дома на улице Авоту наблюдалась типичная для пожара картина - одна из квартир горела, несколько человек эвакуировались, а все здание было окутано дымом, сообщает "Degpunktā".
Как выяснилось, еще за несколько часов до случившегося соседи почувствовали легкий запах дыма. Однако, осмотрев лестничную клетку, они так и не смогли обнаружить его источник и вернулись в свои квартиры. Среди них был и Филипп с третьего этажа, который продолжил заниматься учебой, пока не почувствовал запах гари вновь. На этот раз он был гораздо сильнее.
Филипп вместе с жильцом загоревшейся квартиры выбежал на улицу, однако другим повезло меньше. Пожарные эвакуировали 12 человек, еще восьмерых пришлось спасать с помощью дыхательных масок.
Жительница четвертого этажа рассказала, что дым был настолько густым, что пройти через него было невозможно. Кроме того, в одной из семей пострадал ребенок, который надышался дымом.
Пока жильцы стояли на улице и наблюдали за работой пожарных, некоторые обратили внимание на соседа, в квартире которого произошел пожар. Всех волновал главный вопрос - что именно случилось?
По словам Филиппа, в загоревшейся квартире находилась чугунная печь, рядом с которой лежали топливные брикеты и картон. Хозяин квартиры в тот момент вышел из дома, а по возвращении его ждал крайне неприятный сюрприз. Все жители дома остались живы, однако дым настолько быстро заполнил помещения загоревшейся квартиры, что один из ее обитателей не смог выбраться - погиб кот.
В самой квартире закопчены стены и мебель, а как она, так и соседние квартиры оказались сильно залиты водой. На лестничной клетке до сих пор ощущается резкий запах гари. Теперь жильцам предстоит разобраться с последствиями пожара.
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Некоторым жителям дома потребуется время, чтобы оправиться от пережитого. Однако для Натальи, которая живет этажом ниже, вчерашняя опасность и залитая водой квартира оказались сравнительно незначительными неприятностями. "Если вкратце, с потолками у нас все в порядке. Запах, конечно, до сих пор чувствуется", - рассказала Наталья.
На вопрос журналиста, испугалась ли она, женщина ответила отрицательно. "Нет. Мы ведь из Украины", - пояснила она.