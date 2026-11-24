Как выяснилось, еще за несколько часов до случившегося соседи почувствовали легкий запах дыма. Однако, осмотрев лестничную клетку, они так и не смогли обнаружить его источник и вернулись в свои квартиры. Среди них был и Филипп с третьего этажа, который продолжил заниматься учебой, пока не почувствовал запах гари вновь. На этот раз он был гораздо сильнее.