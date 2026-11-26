Следующего полного солнечного затмения жителям Латвии придется ждать до 2142 года
В августе 2027 года жители Латвии смогут наблюдать частичное солнечное затмение, однако самое впечатляющее небесное зрелище ждет страну в гораздо более отдаленном будущем. Согласно астрономическим расчетам, следующее полное солнечное затмение в Латвии произойдет лишь в 2142 году. Это означает, что подавляющее большинство ныне живущих никогда не увидят подобное явление над своим городом.
Почему придется ждать больше века?
Согласно астрономическому календарю Time and Date, ближайшее полное солнечное затмение, которое можно будет наблюдать непосредственно из Риги, произойдет 25 мая 2142 года. До этого события остается более 115 лет. В определенный момент Луна полностью закроет Солнце, и среди белого дня на короткое время наступит темнота.
Астрономические расчеты показывают, что затмение начнется примерно в 11:08 по местному времени. Максимальная фаза ожидается около 12:21, а завершится явление в 13:36.
Самый впечатляющий момент, когда Солнце будет полностью скрыто за Луной, продлится в Риге всего 2 минуты 44 секунды.
В это время вокруг темного диска Луны можно будет увидеть солнечную корону - внешнюю атмосферу Солнца, которая обычно остается невидимой из-за его яркого света. Небо заметно потемнеет, а при благоприятных условиях могут стать видны яркие звезды и планеты.
Любопытно, что последний раз полное солнечное затмение на территории Латвии наблюдалось 30 июня 1954 года. Следующее произойдет спустя почти 188 лет.
Необычное зрелище можно будет увидеть и раньше
Ждать 2142 года, чтобы увидеть редкое солнечное затмение, вовсе не обязательно. Уже 21 июня 2039 года над Ригой произойдет кольцеобразное солнечное затмение. Это явление отличается от полного затмения. Луна окажется прямо перед Солнцем, но ее видимый диск будет немного меньше солнечного. Поэтому она не сможет полностью скрыть светило, а по краям останется яркое кольцо.
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Согласно расчетам Time and Date для Риги, затмение начнется 21 июня 2039 года примерно в 20:17, достигнет максимума в 21:18 и завершится около 22:15. Само огненное кольцо будет видно всего около 2 минут 26 секунд.
Во время максимальной фазы Луна закроет примерно 88% площади солнечного диска. Поскольку затмение произойдет летним вечером, Солнце будет находиться сравнительно низко над горизонтом. Это будет одно из наиболее необычных астрономических событий, которые жители столицы смогут наблюдать в ближайшие десятилетия, если позволит погода.
Что произойдет уже в августе 2027 года?
Ближайшее солнечное затмение, видимое из Риги, ожидается 2 августа 2027 года. В мировом масштабе оно будет полным, однако территория Латвии не окажется в полосе полной тени Луны. Поэтому местные жители смогут наблюдать только частичную фазу. Полная фаза пройдет, в частности, через Испанию, Гибралтар, Марокко и другие районы Северной Африки и Ближнего Востока.
По данным Time and Date, в Риге затмение начнется в 11:39, максимальная фаза наступит в 12:25, а завершится явление в 13:10. В момент максимума Луна закроет около 15,5% площади солнечного диска.
В некоторых других странах затмение 2 августа 2027 года будет гораздо более впечатляющим: наблюдатели, находящиеся в полосе полной тени, смогут увидеть полное исчезновение солнечного диска.
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Почему полные солнечные затмения настолько редки?
На первый взгляд может показаться странным, что солнечные затмения происходят на Земле регулярно, но жители одного города иногда вынуждены ждать их столетиями.
Дело в том, что полное солнечное затмение можно увидеть только из относительно узкой полосы на поверхности нашей планеты, по которой проходит тень Луны. Ширина этой полосы обычно составляет несколько сотен километров. При этом где-нибудь на Земле полное солнечное затмение происходит в среднем примерно раз в 18 месяцев. Но вероятность того, что тень Луны пройдет именно через Ригу, значительно меньше.
Существует и другая причина. Орбита Луны наклонена примерно на пять градусов относительно плоскости движения Земли вокруг Солнца. Поэтому во время большинства новолуний Луна проходит немного выше или ниже солнечного диска с точки зрения земного наблюдателя. Для затмения необходимо, чтобы Солнце, Луна и Земля оказались в определенном положении относительно друг друга.
Особенность полного солнечного затмения заключается еще и в удивительном совпадении размеров. Солнце примерно в 400 раз больше Луны, но одновременно находится приблизительно в 400 раз дальше от Земли. Поэтому на нашем небе оба небесных тела выглядят почти одинаковыми по размеру.
Можно ли заранее точно предсказать затмение через 115 лет?
Да. Современная астрономия позволяет рассчитывать положение Солнца, Земли и Луны на столетия вперед. Поэтому даты будущих затмений известны задолго до того, как они произойдут. Однако время отдельных фаз столь далеких событий может уточняться по мере совершенствования расчетов. Но существует фактор, который невозможно предсказать за десятилетия, - погода. Даже если затмение будет полным, облачность способна помешать наблюдениям.
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В Латвии это особенно актуально. По историческим метеорологическим данным, которые приводит Time and Date, 25 мая в Риге облачность наблюдалась примерно в 58% случаев с 2000 года.