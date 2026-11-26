Дело в том, что полное солнечное затмение можно увидеть только из относительно узкой полосы на поверхности нашей планеты, по которой проходит тень Луны. Ширина этой полосы обычно составляет несколько сотен километров. При этом где-нибудь на Земле полное солнечное затмение происходит в среднем примерно раз в 18 месяцев. Но вероятность того, что тень Луны пройдет именно через Ригу, значительно меньше.