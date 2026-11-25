Ринкевич отметил, что технологии должны поддерживать разрешение конфликтов, а не способствовать насилию. По его словам, они могут помочь выявлять первые признаки возникновения конфликтов, следить за соблюдением перемирия и содействовать посредничеству, а также предоставлять лучшие инструменты для миротворческих операций ООН. Он добавил, что в Латвии быстро развивается отрасль технологий по борьбе с дронами. Эти технологии могут помочь защитить жизни в зонах конфликтов.