Ринкевич не хочет, чтобы сценарий фильма "Терминатор" стал реальностью
Системы искусственного интеллекта должны оставаться под строгим контролем человека, служа человечеству, а не наоборот, заявил во вторник президент Латвии Эдгар Ринкевич, выступая на открытых дебатах высокого уровня Совета Безопасности ООН по разрешению конфликтов в эпоху стремительных технологических перемен.
По его словам, целенаправленное манипулирование данными становится мощным инструментом дезинформации, а автономное оружие может идентифицировать цели и атаковать так быстро, что у человека остается очень мало времени на оценку ситуации.
Ринкевич подчеркнул, что новые технологии не означают отказа от устоявшихся принципов. Уважение суверенитета сохраняет свое значение, также важны запрет на применение силы и защита человеческой жизни.
"Наша задача - не просто не отставать от новых технологий. Мы должны быть на шаг впереди рисков. Мы должны формировать будущее технологий, а не реагировать на их последствия", - заявил Ринкевич.
Он подчеркнул, что модели искусственного интеллекта необходимо тестировать, прежде чем они станут общедоступными. Важно также проводить независимую оценку моделей и обмениваться информацией об инцидентах.
"В конце концов, никто из нас не хочет, чтобы сценарий фильма "Терминатор" стал реальностью", - сказал президент.
Ринкевич отметил, что технологии должны поддерживать разрешение конфликтов, а не способствовать насилию. По его словам, они могут помочь выявлять первые признаки возникновения конфликтов, следить за соблюдением перемирия и содействовать посредничеству, а также предоставлять лучшие инструменты для миротворческих операций ООН. Он добавил, что в Латвии быстро развивается отрасль технологий по борьбе с дронами. Эти технологии могут помочь защитить жизни в зонах конфликтов.
Президент также подчеркнул, что международное право применимо независимо от используемого оружия или технологии. "За решения несут ответственность государства и люди, а не алгоритмы", - подчеркнул Ринкевич.