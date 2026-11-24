После заседания правительства Кулбергс подчеркнул, что пока можно рассчитывать на то, что рейсы airBaltic на Рождество вылетят из Латвии и вернутся обратно. Если же в четверг парламент примет необходимое решение, билеты можно будет спокойно покупать и на следующий сезон.