Долетались! Кулбергс предупредил о последствиях отказа Сейма гарантировать 175 млн евро для airBaltic
Премьер-министр Андрис Кулбергс предупредил: если в четверг Сейм не одобрит государственную гарантию на 175 миллионов евро, латвийская авиакомпания может прекратить полеты.
Во вторник правительство концептуально поддержало предоставление государственной гарантии на сумму до 175 миллионов евро для привлечения частного финансирования национальной авиакомпании. Цель - обеспечить непрерывность работы airBaltic и продолжение процесса реструктуризации.
Одновременно Кабинет министров поручил в срочном порядке направить в Сейм поправки к закону о мерах финансовой стабилизации airBaltic. Они предусматривают предоставление правительству полномочий принимать решение о выдаче государственной гарантии.
После заседания правительства Кулбергс подчеркнул, что пока можно рассчитывать на то, что рейсы airBaltic на Рождество вылетят из Латвии и вернутся обратно. Если же в четверг парламент примет необходимое решение, билеты можно будет спокойно покупать и на следующий сезон.
"Если в четверг Сейм не поддержит решение, то ничего не поделаешь. Таково будет решение парламента, и airBaltic не летает", - заявил премьер-министр. При этом он выразил уверенность, что депутаты поддержат инициативу.
Министр сообщения Кришс Липшанс завтра планирует встретиться с фракциями Сейма, чтобы разъяснить им суть предложения и необходимость его принятия.
Предложенная правительством схема предусматривает, что деньги airBaltic предоставят частные кредиторы, а государство выступит гарантом исполнения определенных обязательств. Это позволит покрыть краткосрочные потребности компании в финансировании без немедленного выделения средств из государственного бюджета.
Заявленная цель этой меры - защитить долгосрочные экономические интересы Латвии, в том числе международную транспортную доступность страны и развитие Риги как регионального авиационного центра.